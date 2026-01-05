Túnez: divorcio con el DT Trabelsi
Tras la eliminación con Malí en la Copa Africana de Naciones
Túnez se despidió en octavos de final de la edición número 35 del torneo continental en disputa en Marruecos al caer por 3-2 en definición por penales ante Mali tras el empate 1-1 entre sí en el partido disputado el pasado sábado 3.
Firas Chaouat abrió el marcador a los 88' para Túnez, pero Lassine Sinayoko empató el partido en el sexto minuto adicionado del complemento pese a que Mali estaba con un hombre menos por la expulsión de Woyo Coulibaly a los 26'.
La FTF emitió un comunicado para anunciar la separación con Trabelsi y para aclarar que aún no se nombró a su reemplazante, el cual será designado para preparar a la selección de Túnez para los próximos plazos.
Trabelsi, de 57 años, regresó a la selección tunecina para un segundo mandato en febrero de 2025, tras su primera etapa entre 2011 y 2013, y guió a "Las Águilas de Cartago" al Mundial 2026 previsto en Estados Unidos, Canadá y México (ANSA)