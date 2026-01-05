Túnez: divorcio con el DT Trabelsi

Túnez se despidió en octavos de final de la edición número 35 del torneo continental en disputa en Marruecos al caer por 3-2 en definición por penales ante Mali tras el empate 1-1 entre sí en el partido disputado el pasado sábado 3.

Firas Chaouat abrió el marcador a los 88' para Túnez, pero Lassine Sinayoko empató el partido en el sexto minuto adicionado del complemento pese a que Mali estaba con un hombre menos por la expulsión de Woyo Coulibaly a los 26'.

La FTF emitió un comunicado para anunciar la separación con Trabelsi y para aclarar que aún no se nombró a su reemplazante, el cual será designado para preparar a la selección de Túnez para los próximos plazos.

Trabelsi, de 57 años, regresó a la selección tunecina para un segundo mandato en febrero de 2025, tras su primera etapa entre 2011 y 2013, y guió a "Las Águilas de Cartago" al Mundial 2026 previsto en Estados Unidos, Canadá y México (ANSA)