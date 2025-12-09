Túnez.- HRW pide la liberación "inmediata" de preeminentes opositores en Túnez

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press) -

Human Rights Watch (HRW) ha pedido este lunes a las autoridades tunecinas que liberen de inmediato a 15 personas, incluido el presidente del Frente Salvación Nacional, Ahmed Nejib Chebbi, detenidas por sus críticas al Gobierno de Kais Saied y que revoquen sus "injustas" condenas por conspiración y terrorismo.

"Las detenciones de prominentes figuras de la oposición son el último paso en el plan del presidente Kais Saied para eliminar cualquier alternativa a su gobierno unipersonal. Con estas detenciones, las autoridades tunecinas han logrado encarcelar a la mayor parte de la oposición política", ha denunciado el subdirector de HRW para Norte de África y Oriente Próximo, Bassam Khawaja.

La ONG ha hecho estas declaraciones días después de que el destacado opositor de 81 años haya sido encarcelado y condenado a doce años de cárcel, en el marco de un juicio contra otras 36 personas --15 de ellas en suelo tunecino-- por "conspiración contra la seguridad del Estado" y delitos de terrorismo. HRW ha asegurado tras revisar los documentos judiciales del caso, que los cargos eran "infundados" y carecían de "pruebas creíbles".

En este contexto, las fuerzas tunecinas detuvieron días antes en su domicilio al abogado y defensor de Derechos Humanos Ayachi Hammami --quien se encuentra en huelga de hambre tras denunciar motivaciones políticas en su condena a cinco años de prisión-- mientras que a finales del mes pasado arrestaron a la activista Chaima Issa, que forma parte del Frente de Salvación Nacional y ha recibido una condena de 20 años de cárcel después de participar en una protesta que denunciaba los crecientes ataques a las libertades y derechos en el país norteafricano.

El representante regional de HRW ha lamentado que "las autoridades tunecinas han criminalizado eficazmente a la oposición política y al activismo en favor de los Derechos Humanos, aplastando cualquier esperanza de retorno a un proceso democrático". Por ello, ha instado a los socios internacionales de Túnez, incluida la Unión Europea, a "condenar la espiral descendente del país hacia el autoritarismo".

Saied ha sido acusado por la oposición de haber impuesto un modelo de dictadura al atribuirse las funciones del Parlamento del país y orquestar su reelección en las elecciones de 2024, consideradas como una farsa por sus críticos y en medio de una participación por los suelos.