Túnez.- La abogada tunecina Sonia Dahmani sale de la cárcel tras obtener la libertad condicional.

MADRID, 27 Nov. 2025 (Europa Press)

La abogada y periodista tunecina Sonia Dahmani, que ha permanecido más de un año entre rejas acusada por un delito de "difusión de noticias falsas" tras asegurar en televisión que aún existen prácticas racistas en Túnez, ha salido de la cárcel tras obtener la libertad condicional, según uno de sus abogados, Sami Ben Ghazi.

"Sonia está ya fuera de la cárcel", ha señalado su abogado en un mensaje publicado en Facebook, donde ha expresado su "gratitud" a la familia por "esperar pacientemente", mientras que también ha trasladado su agradecimiento a los "abogados voluntarios" que han ofrecido "su tiempo, esfuerzo y experiencia" en el caso.

Un tribunal de apelaciones de Túnez rebajó el pasado mes de enero la condena de Dahmani de dos años a un año y seis meses de prisión. La abogada fue condenada en virtud del Decreto 54, sobre la lucha contra los delitos cometidos a través de los sistemas de información y comunicación.

La citada ley, aprobada en 2022, ha sido criticada por numerosas organizaciones tunecinas e internacionales por socavar la libertad de expresión y es utilizada para encarcelar a activistas críticos con el Gobierno del presidente, Kais Saied.

La decisión de liberar bajo fianza a Dahmani, que se encontraba encarcelada en la prisión de Manuba desde que fuera arrestada durante una redada en la oficina del Colegio de Abogados en mayo de 2024, ha sido tomada por el Ministerio de Justicia, según fuentes de la agencia de noticias TAP.

La ONG Amnistía Internacional (AI) denunció que Dahmani se encontraba recluida "en condiciones crueles e inhumanas", habiendo sufrido "malos tratos" por parte de las autoridades penitenciarias, exposición al frío extremo, falta de acceso a productos básicos o falta de atención médica adecuada.

El presidente tunecino abogó en 2024 por "poner fin" a la migración irregular de subsaharianos argumentando que esto deriva en "violencia, delitos y prácticas inaceptables", lo que derivó en una cascada de condenas por parte de Naciones Unidas y los países de África.

Saied asumió poderes adicionales en 2021 cuando suspendió el Parlamento —posteriormente disuelto—, dominado por el partido islamista Ennahda, y disolvió el Gobierno, una acción por la que asumió todas las competencias estatales y considerada por sus críticos como un autogolpe de Estado.

La oposición, aglutinada mayoritariamente en torno al Frente de Salvación Nacional (FSN), ha denunciado desde entonces una deriva autoritaria del presidente de Saied, y ha exigido su dimisión, especialmente ante la oleada de detenciones de opositores, activistas y periodistas.