Túnez.- La Policía de Túnez detiene al presidente de la coalición opositora tras su condena por "conspiración"

MADRID, 4 Dic. 2025 (Europa Press)

La Policía de Túnez ha arrestado este jueves al presidente de la coalición opositora tunecina Frente de Salvación Nacional (FSN), Ahmed Nayib Chebbi, después de que fuera condenado la semana pasada en apelación a 12 años de prisión por conspiración contra la seguridad del Estado.

Chebbi, de 81 años e importante figura opositora al Gobierno del presidente, Kais Saied, ha sido arrestado en su domicilio después de que la Sala Penal especializada en casos de terrorismo del Tribunal de Apelación de Túnez le condenara en el marco del macrojuicio contra decenas de opositores, según ha confirmado el FSN en Facebook.

En las últimas horas, su círculo cercano había denunciado que las fuerzas de seguridad habían rodeado su domicilio para hacer cumplir la sentencia en su contra. Esto se produce después de que la Policía haya detenido a la activista Chaima Isa —condenada a 20 años por los mismos motivos— y al abogado tunecino Ayachi Hamami, condenado a cinco años de cárcel durante el macrojuicio.

El director de comunicación para Oriente Próximo y Norte de África de la ONG Human Rights Watch (HRW) aseguró que las condenas forman parte de "una grave distorsión del sistema judicial" cuyo "único objetivo es silenciar la disidencia".

"Túnez, bajo el régimen de Kais Saied, ha regresado a los años más oscuros de la era del (derrocado presidente Zine el Abidine) Ben Alí. El proceso de apelación fue apresurado y a los acusados se les negaron sus derechos más básicos, empezando por el derecho a estar presentes en la sala del tribunal durante su propio juicio", indicó.

La mayoría de los acusados en este proceso, alrededor de 40 personas, llevaban entre rejas desde 2023. Según la ONG Amnistía Internacional (AI), estuvieron "detenidos arbitrariamente desde que comenzó la investigación", hace ya más de dos años y medio.

Saied asumió poderes adicionales en 2021 cuando cerró el Parlamento electo, dominado por el partido islamista Ennahda, y pasó a gobernar por decreto antes de asumir la autoridad sobre el poder judicial, una acción por la que asumió todas las competencias estatales y considerada por sus críticos como un autogolpe de Estado.

La oposición, aglutinada mayoritariamente en torno al FSN, ha denunciado desde entonces el aumento de la represión y ha exigido la dimisión de Saied, especialmente ante la oleada de detenciones de opositores, activistas, abogados y periodistas.