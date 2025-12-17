Túnez: Los partidarios del presidente Saied en las calles

Corearon consignas frente al Teatro Municipal de la capital en apoyo al juicio del 25 de julio y contra la presunta injerencia extranjera atribuida a opositores políticos.

Las primeras horas del día estuvieron marcadas por la visita sorpresa del jefe de Estado, quien se dirigió al amanecer a la avenida Bourguiba, justo frente al Teatro Municipal, donde se reunió con los residentes que le mostraron su apoyo.

La visita, reportada por la agencia de noticias TAP, fue interpretada por los observadores locales como un gesto altamente simbólico, en un lugar que, en los últimos años, se ha convertido de nuevo en un barómetro de las disputas políticas y narrativas en torno a la "revolución".

La manifestación de hoy, promovida con un léxico centrado en la "soberanía nacional", el rechazo a la "injerencia extranjera" y la exigencia de "rendición de cuentas", es parte de una suerte de enfrentamiento callejero que ha visto a la oposición y sectores de la sociedad civil tomar las calles durante cuatro sábados consecutivos, reuniendo a cientos de activistas contra el presidente Saied para exigir la liberación de los presos políticos y denunciar "una represión a la disidencia". (ANSA).