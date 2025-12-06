Túnez.- Los tunecinos vuelven a protestar contra el Gobierno tras la detención y condena del opositor Ayachi Hammami

MADRID, 6 dic. 2025 (Europa Press)

La población tunecina ha comenzado este sábado por la noche una nueva protesta contra el Gobierno alimentada por la detención esta semana del opositor Ayachi Hammami, condenado previamente a cárcel por delitos contra el Estado, en un nuevo ejemplo del carácter autocrático que exhibe, denuncian, el presidente del país, Kais Saied.

La marcha, tercera protesta en otras tantas semanas, ha sido convocada por el Partido Republicano de Túnez y tiene lugar en la capital homónima del país, desde la plaza del Mártir Helmi al Manaei hacia la calle Habib Bourguiba, según el relato de la agencia oficial de noticias TAP.

Los participantes en la marcha, como en otras ocasiones, también han exigido "la despenalización de la oposición y la liberación del espacio público" en medio de un corredor de seguridad policial para evitar incidentes.

Saied ha sido acusado por la oposición de haber impuesto un modelo de dictadura al atribuirse las funciones del Parlamento del país y orquestar su reelección en las elecciones de 2024, consideradas como una farsa por sus críticos y en medio de una participación por los suelos.

Cabe recordar que, antes de la detención de Hammami, la Sala Penal especializada en casos de terrorismo del Tribunal de Apelación de Túnez ratificó el pasado viernes 28 de noviembre una sentencia de prisión definitiva contra el opositor, que acabó condenado a cinco años de cárcel por "conspirar contra la seguridad del Estado".

Destacadas figuras de la oposición, como Ghazi Chaouachi, Issam Chebbi, Jawahar Ben Mbarek, Ridha Belhaj y Chaima Issa, habían recibido previamente penas de prisión de 20 años.