Túnez: postergan audiencia sobre alto a unidad contaminante en Gabés

Mounir Adouni, presidente del Colegio de Abogados de la región de Gabés, anunció el aplazamiento en un comunicado a la agencia de noticias TAP. Afirmó que la postergación busca aclarar la posición jurídica de las distintas partes involucradas en el proceso, en particular las funciones del Ministerio de Salud, el Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia Nacional de Protección Ambiental (ANPE), a quienes la defensa desea presentar como partes afectadas por la contaminación, y no como entidades que apoyan al grupo químico.

Adouni expresó su esperanza de que la audiencia del 8 de enero esté abierta a alegatos orales y a un fallo.

Mientras tanto, una manifestación pacífica de ciudadanos y activistas tuvo lugar frente al Palacio de Justicia de Gabés, exigiendo el cierre o desmantelamiento de las unidades consideradas responsables de las emisiones nocivas, y reivindicando el derecho a respirar aire limpio y vivir en un entorno saludable.

Adouni denunció que los repetidos aplazamientos habían despojado al caso de su carácter urgente, mientras que algunos activistas lo calificaron de "político" y judicial.

El proceso ya se había aplazado por primera vez del 4 al 25 de diciembre, después de que el tribunal ordenara la incorporación del caso al expediente de la Agencia Nacional de Salud, Medio Ambiente y Protección Ambiental (ANPE) y solicitara documentación adicional. (ANSA).