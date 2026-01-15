Túnez: Sabri Lamouchi es el nuevo DT de la selección

Lo anunció la Federación Tunecina de Fútbol (FTF), la cual reveló además que Lamouchi firmó un contrato hasta el 31 de julio de 2027, tras lo cual se realizará una evaluación de su trabajo para evaluar una eventual extensión por otro año.

En tal sentido, el portavoz de la FTF, Moez Mestiri, confirmó que el contrato de Lamouchi, que también tiene nacionalidad tunecina, está basado sobre los objetivos alcanzados por "Las Águilas de Cartago", que cayeron por penales ante Mali en octavos de final de la Copa Africana de Naciones tras haber escoltado a Nigeria en el Grupo C del torneo continental.

Lamouchi, quien durante su carrera como futbolista jugó para Auxerre, Mónaco, Parma, Inter y Olympique de Marsella (entre otros), determinará la composición de su cuerpo técnico, con la recomendación de incluir algunos perfiles técnicos nacionales.

El ex mediocampista fue convocado a la selección de Francia por primera vez el 24 de enero de 1996 y acumuló 1 gol en los 12 partidos que disputó con los "Bleus" hasta marzo de 2001.

Lamouchi, quien se retiró como futbolista en 2009, inició su carrera como entrenador tres años después con la selección de Costa de Marfil, a la que dirigió en la Copa Africana de Naciones 2013 y en el Mundial de Brasil 2014.

Su carrera como entrenador también incluye pasos por El-Jaish (2015-17), Stade Rennais (2017-18), Nottingham Forest (2019-20), Al-Duhail (2020-21), Cardiff (2023), Al-Riyadh (2024-25) y Diriyah Club (2025).

El primer objetivo de Lamouchi como DT de Túnez será el Mundial 2026, en cuyo Grupo F "Las Águilas de Cartago" enfrentarán a Japón, Países Bajos y al ganador de la Llave B del repechaje de las Eliminatorias europeas que protagonizarán Ucrania, Suecia, Polonia y Albania. (ANSA).