Túnez, segunda selección africana clasificada para el Mundial 2026
Túnez se clasificó para la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, México y Canadá al vencer a Guinea
Túnez se clasificó para la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, México y Canadá al vencer a Guinea Ecuatorial (1-0), este lunes en Malabo.
El país norteafricano, que ya no puede ser alcanzado en la cima del grupo H, se impuso bajo la lluvia gracias a un gol en el tiempo adicional de Mohamed Ali ben Romdhane (90+4).
Túnez se une a Marruecos, la primera nación africana en conseguir, el viernes, su boleto para el Mundial de Norteamérica.
El Mundial 2026, que se disputa entre el 11 de junio y el 19 de julio, cuenta ya con 18 de sus 48 participantes clasificados.
