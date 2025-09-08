LA NACION

Túnez, segunda selección africana clasificada para el Mundial 2026

Túnez se clasificó para la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, México y Canadá al vencer a Guinea

Túnez se clasificó para la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, México y Canadá al vencer a Guinea Ecuatorial (1-0), este lunes en Malabo.

El país norteafricano, que ya no puede ser alcanzado en la cima del grupo H, se impuso bajo la lluvia gracias a un gol en el tiempo adicional de Mohamed Ali ben Romdhane (90+4).

Túnez se une a Marruecos, la primera nación africana en conseguir, el viernes, su boleto para el Mundial de Norteamérica.

El Mundial 2026, que se disputa entre el 11 de junio y el 19 de julio, cuenta ya con 18 de sus 48 participantes clasificados.

