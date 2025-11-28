Túnez.- Un tribunal de apelaciones de Túnez dicta hasta 45 años de prisión a los acusados de conspirar contra el Estado.

MADRID, 28 nov. 2025 (Europa Press) -

La Sala Penal especializada en casos de terrorismo del Tribunal de Apelación de Túnez ha dictado este viernes penas de hasta 45 años de cárcel contra decenas de acusados, la mayoría de ellos opositores al Gobierno de Kais Saied, por conspiración contra la seguridad del Estado.

Las penas de prisión impuestas a los detenidos oscilan desde los 10 hasta los 45 años, si bien uno de ellos ha sido absuelto. En el caso de los que se encuentran prófugos, han recibido penas de entre cinco y 35 años, y dos de ellos han sido absueltos, según fuentes judiciales consultadas por la agencia de noticias TAP.

Además de las penas de prisión, el tribunal de apelación también ha impuesto multas a algunos de los acusados y ha ordenado la confiscación de los fondos que les pertenecen y que están depositados en cuentas abiertas en instituciones financieras tunecinas.

La mayoría de los acusados en este proceso (cerca de 40 personas) llevan entre rejas desde 2023. Según la ONG Amnistía Internacional, "han estado detenidas arbitrariamente desde que comenzó la investigación", hace ya más de dos años y medio.

El presidente tunecino, Kais Saied, asumió poderes adicionales en 2021 cuando cerró el Parlamento electo, dominado por la formación islámica Ennahda, y pasó a gobernar por decreto antes de asumir la autoridad sobre el poder judicial, una acción por la que asumió todas las competencias estatales y considerada por sus críticos como un autogolpe de Estado.

La oposición, aglutinada mayoritariamente en torno al Frente de Salvación Nacional (FSN), ha denunciado desde entonces el aumento de la represión y ha exigido la dimisión de Saied, especialmente ante la oleada de detenciones de opositores, activistas y periodistas.