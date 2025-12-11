Túnez.- Un tribunal de Túnez condena a 55 años de cárcel a un alto cargo de Anses y Estado Islámico

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press) -

Un tribunal de Túnez ha condenado en rebeldía a 55 años de cárcel a un alto cargo de la organización terrorista Ansar al Sharia y del grupo yihadista Estado Islámico debido a su desplazamiento a Siria para combatir en las filas de ambas formaciones en el marco de la guerra desatada en 2011 en el país asiático.

La Sala Penal sobre Asuntos de Terrorismo ha indicado que Bilel Chauachi, conocido como 'Abú Yahya Zakaria' y quien llegó a ser portavoz de Ansar al Sharia en Túnez, ha sido sentenciado por "pertenencia a grupo terrorista fuera de territorio tunecino", "participación en labores de entrenamiento dentro y fuera del país para cometer actos terroristas" y "uso del territorio tunecino para el reclutamiento de personas implicadas en terrorismo".

El Ministerio del Interior incluyó en 2019 a Chauachi en su lista de "personas más buscadas", tras lo que el hombre se unió a las filas del Frente al Nusra y posteriormente Estado Islámico en Siria, según ha recogido el portal tunecino de noticias Tunisie Numerique. Además, las autoridades congelaron sus bienes y cuentas en el país africano.

'Abú Yahya Zakaria' apareció en un vídeo difundido tras un atentado suicida perpetrado en noviembre de 2016 contra un autobús de la Guardia Presidencial amenazando a los tunecinos con nuevos ataques y asegurando que en ese momento era uno de los portavoces de la rama del grupo yihadista Estado Islámico en Túnez.

Por su parte, Ansar al Sharia es una organización yihadista considerada como un grupo terrorista por las autoridades de Túnez y Estados Unidos, entre otros, así como por Naciones Unidas. El grupo está acusado del asesinato de dos destacados políticos izquierdistas del país en 2013, así como del atentado perpetrado en un hotel de Susa en junio de 2015, que se saldó con 38 muertos.