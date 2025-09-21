Turang impulsa carrera en la 10ma y Cerveceros vencen 3-2 a Cardenales

SAN LUIS (AP) — Brice Turang impulsó al venezolano Jackson Chourio con un sencillo en la décima entrada, y los Cerveceros de Milwaukee vencieron el sábado por la noche 3-2 a los Cardenales de San Luis.

Turang estaba de 4-0 antes de conectar un sencillo con dos outs al jardín izquierdo ante Jo Jo Romero (4-6), quien lanzó 1 2/3 entradas.

Jared Koenig (6-1) lanzó las dos últimas entradas para llevarse la victoria.

Junto con la victoria de los Rojos 6-3 sobre los Cachorros, el número mágico de los Cerveceros para asegurar la División Central de la Liga Nacional es uno.

El sencillo impulsor de Nolan Arenado en la cuarta empató el juego, y el venezolano Pedro Pagés anotó con un sencillo de Brendan Donovan al jardín derecho ante el relevista Aaron Ashby en la quinta para poner a los Cardenales arriba 2-1.

Miles Mikolas, de 37 años, fue retirado en la sexta después de permitir un doble al inicio de la entrada. Permitió dos carreras y siete hits, incluidos cinco dobles. Al salir del campo, Mikolas —un agente libre al final de esta temporada— se quitó la gorra para saludar a la multitud.

Por los Cerveceros, el venezolano William Contreras de 3-1.

Por los Cardenales, el panameño Iván Herrera de 4-1 con una anotada.

