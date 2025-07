Turbina submarina que lleva seis años operando en Escocia marca avance en energía mareomotriz

Sumergida a unos 40 metros (44 yardas) de profundidad frente a la costa de Escocia, una turbina ha estado girando durante más de seis años para aprovechar la energía de las mareas oceánicas y convertirla en electricidad, un hito de durabilidad que demuestra la viabilidad comercial de esta tecnología.

Mantener en el lugar una turbina de gran tamaño —para generación en gran escala— en el duro entorno marino durante tanto tiempo es un récord, el cual ayuda a allanar el camino para la instalación de granjas de energía mareomotriz más grandes y la hace mucho más atractiva para los inversores, según la asociación comercial Ocean Energy Europe. Los proyectos de energía mareomotriz serían prohibitivamente caros si las turbinas tuvieran que ser retiradas del agua cada dos años para darles mantenimiento.

Las tecnologías de energía mareomotriz aún están en las primeras etapas de su desarrollo comercial, pero tienen un gran potencial para generar energía limpia. Según el Laboratorio Nacional de Energía Renovable, la energía marina —un término que los investigadores utilizan para referirse a la energía generada a partir de mareas, corrientes, olas o cambios de temperatura— es el recurso de energía renovable más grande del mundo que aún no se ha aprovechado.

El proyecto de energía mareomotriz MeyGen, frente a la costa de Escocia, cuenta con cuatro turbinas que generan 1,5 megavatios cada una, suficiente electricidad en conjunto para abastecer hasta 7000 hogares al año. Recientemente, la empresa sueca SKF anunció que sus rodamientos y sellos en una de las turbinas habían superado la marca de seis años y medio sin necesidad de mantenimiento no planificado, o que genere interrupciones significativas. Ha estado trabajando estrechamente con la industria durante una década en diseño y pruebas.

Lograr que permanezca seis años en el agua operando constantemente es un "hito muy significativo" que augura un buen futuro para la energía mareomotriz, dijo Rémi Gruet, director general de Ocean Energy Europe.

Escocia y el Reino Unido son líderes mundiales en energía mareomotriz. El sitio de MeyGen, operado por SAE Renewables, ha estado enviando electricidad a la red durante unos ocho años.

Hay muy pocos proyectos de energía mareomotriz que generen electricidad de manera continua. La mayoría han sido pruebas y demostraciones, dijo Andrea Copping, experta en desarrollo de energía renovable de origen marino.

Copping señaló que aún hay grandes obstáculos que superar antes de que la energía mareomotriz pueda adoptarse más ampliamente, tales como lidiar con cuestiones regulatorias, posibles efectos ambientales y conflictos con otros usuarios del océano. Aun así, el proyecto de Escocia parece haber abordado la cuestión de si las turbinas pueden ser durables en agua salada, agregó Copping, distinguida investigadora en la Escuela de Asuntos Marinos y Ambientales de la Universidad de Washington. "Creo que han cumplido con todos los requerimientos y expectativas", apuntó. "Porque los escépticos, y eso incluye a los inversores, por supuesto, y a los gobiernos, decían: ‘¿Cómo demonios van a operar estas cosas, especialmente durante un período prolongado en este entorno tan difícil?’. Y eso es lo que creo que han demostrado". Es muy difícil tomar lo que en esencia es una turbina eólica que normalmente puede encontrarse en tierra y ponerla bajo el agua, observó Fraser Johnson, gerente de operaciones y mantenimiento en MeyGen. La turbina que ha establecido el récord debería seguir funcionando al menos un año más antes de que sea necesario sacarla del agua para darle mantenimiento, añadió. Las cuatro turbinas están en el estrecho del Estuario de Pentland, un canal que separa al resto de Escocia de la isla de Stroma, el cual es conocido por sus fuertes corrientes. Los sistemas de energía mareomotriz necesitan corrientes intensas para generar electricidad de manera eficiente. MeyGen planea agregar 20 turbinas en 2030 con el fin de producir más electricidad, después de que se completen las actualizaciones necesarias a la red eléctrica. A la larga el sitio podría albergar hasta 130 turbinas más potentes que las que se encuentran en el sitio en la actualidad. El sitio de MeyGen está en aguas abiertas, mientras que otro tipo de proyecto mareomotriz implica la creación de una estructura llamada barrera, similar a una presa, en medio del mar. Con cuatro turbinas, MeyGen es considerado el proyecto de energía mareomotriz más grande de su tipo en el mundo, apuntó Johnson. "Es un título que desearíamos no tener. Queremos más, queremos que otros (también lo logren)", manifestó. "Desafortunadamente, otros están teniendo dificultades para lograr lo que MeyGen ha logrado. Pero trabajando con SKF en el futuro, impulsaremos la industria hacia adelante". ___ La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentre los estándares de la AP para trabajar con filantropías, una lista de patrocinadores y áreas de cobertura financiadas en AP.org. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.