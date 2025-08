Turespaña apoya a turoperadores y agencias estadounidenses para fortalecer el turismo hacia España

MADRID, 6 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Instituto de Turismo de España (Turespaña), a través de su oficina en Nueva York, ha colaborado en la tradicional gala de verano de NY-ASTA, el capítulo neoyorkino de la asociación nacional de turoperadores de Estados Unidos, celebrada el 24 de julio en Nueva York. Estados Unidos es un mercado emisor al alza para España. En 2024, nuestro país recibió unos 4,2 millones de visitantes estadounidenses, que generaron más de 9000 millones de euros en gasto turístico. Esta tendencia positiva continúa en 2025, con aumentos del 6% en llegadas y 11,5% en gasto entre enero y mayo, consolidando a Estados Unidos como uno de los mercados emisores principales para el turismo español. Con esta participación Turespaña se reafirma en su compromiso de apoyar activamente a agencias de viajes y turoperadores estadounidenses para consolidar y fortalecer el turismo hacia nuestros destinos.

Durante la gala, que reunió a cerca de 200 profesionales del turismo, se presentaron los primeros spots de la nueva campaña de Turespaña Do you think you know Spain? Think again!, lanzada el 26 de junio, que invita a descubrir destinos sorprendentes y promueve un turismo responsable y slow travel para mostrar una España auténtica y diversa. Asimismo, Turespaña apoyó la expansión hacia nuestro país del operador estadounidense Perillo Tours, que en 2025 celebra su 80 aniversario. Fundado en 1945 y reconocido por su especialización en viajes a Italia, Perillo amplía ahora su programación hacia destinos españoles, acercando la oferta y variedad turística española a nuevos segmentos del mercado norteamericano.

Según el reciente estudio Portrait of American Travelers de la Consejería de Turespaña en Nueva York tres de cada cuatro viajeros neoyorquinos que visitan España recurren a agencias profesionales para organizar su viaje, lo que subraya la importancia de los intermediarios turísticos en la comercialización y promoción del destino. Turespaña mantiene su compromiso desde Nueva York de apoyar y colaborar estrechamente con agencias y turoperadores estadounidenses, organizando eventos, facilitando encuentros sectoriales y promoviendo iniciativas que garanticen la continuidad y el crecimiento del turismo hacia nuestros destinos.