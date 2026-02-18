Turismo: Chile supera los 6 millones de turistas extranjeros en 2025

El registro representa un 14,6% de incremento respecto de 2024, con 5.239.233 llegadas, según la Subsecretaría de Turismo, y solo es superado por los registros de 2017, cuando se contabilizaron 6.449.883 visitantes extranjeros. Confirma además una tendencia al alza sostenida desde 2022, cuando llegaron 2.030.479, seguido en 2023 de 3.730.507.

Para la subsecretaria del ramo, Verónica Pardo, superar los 6 millones de visitantes extranjeros consolida el posicionamiento internacional de Chile.

"Si consideramos nuestra población —cerca de 19 millones de habitantes—, la magnitud de visitantes que recibe el país es altamente significativa en términos relativos dentro de la región", apuntó.

En el mismo período, Brasil, con más de 200 millones de habitantes, registró 9,2 millones de turistas internacionales; Argentina, con 46 millones de habitantes, tuvo alrededor de 5,3 millones; Perú, con 34 millones de habitantes, 4,1 millones; y Colombia, con una población que supera los 50 millones, cerca de 5,1 millones de visitantes.

Durante el último año, Sudamérica se mantuvo como el principal origen de los turistas internacionales que llegaron a Chile, liderados por Argentina con 856.441 y Brasil con 681.649.

Le siguen Perú (352.353), Estados Unidos (250.460), Colombia (149.592) y España (80.821). (ANSA).