Turismo crea un espacio de datos sectorial para solicitar el 'Kit Espacios de Datos'
MADRID, 18 Dic. 2025 (Europa Press) - La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha presentado este jueves la iniciativa 'Espacio de Datos de Turismo', una plataforma de datos sectorial para el sector que permite a las empresas solicitar el 'Kit Espacio de datos', con ayudas públicas de hasta US$50.000, según un comunicado. En su intervención ha animado a todos los agentes del turismo que deseen acceder, compartir y explorar datos de manera "segura" y "colaborativa" a sumarse este proyecto, que nace con un doble reto: aprovechar las particularidades del sector turístico y, al mismo tiempo, incorporar las capacidades avanzadas de un espacio de datos. Para el Ministerio de Industria y Turismo, esta infraestructura fomenta la colaboración público-privada, se facilita el acceso a datos fiables y actualizados y se impulsa una gestión turística "más inteligente, sostenible y orientada a resultados". En concreto, el espacio de datos de turismo arrancará con empresas piloto y 'early adopters' para comenzar a consolidar el catálogo de datos. "El espacio abre la puerta a nuevos modelos de negocio basados en datos, permitiendo la creación y comercialización de servicios innovadores que, de otro modo, serían difíciles de desarrollar", ha valorado el departamento en su nota de prensa.