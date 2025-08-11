LA NACION

Turismo: Crece el turismo en Alemania

Aumento del 0,1% en el primer semestre, 3,8% en junio

La Oficina Federal de Estadística de Alemania (OF) anunció esto hoy, especificando que el aumento se debió principalmente al turismo nacional.

En junio de 2025, Alemania registró 50,5 millones de pernoctaciones, un aumento del 3,8% en comparación con el mismo período de 2024.

Según la OF, las pernoctaciones de ciudadanos alemanes en vacaciones también aumentaron, un 7,4% en comparación con 2024, hasta alcanzar los 42,8 millones.

Sin embargo, el número de pernoctaciones de huéspedes extranjeros disminuyó un 12,7%, alcanzando los 7,6 millones.

Esta última cifra probablemente se deba a que la Eurocopa de fútbol celebrada en Alemania en junio de 2024 atrajo a un número excepcionalmente alto de turistas extranjeros. (ANSA).

