Turismo: Efecto Milán-Cortina, 6,2 millones de italianos en esquí

La mayor parte de las salidas (4,4 millones) se concentrarán en febrero, mientras que el resto tendrá lugar en marzo.

"Sin duda, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Milán-Cortina desencadenarán indirectamente una especie de círculo virtuoso en el turismo de invierno: en el imaginario colectivo, todos se sienten un poco involucrados", afirma el presidente de Federalberghi, Bernab• Bocca.

"Hemos constatado que alrededor de dos millones de italianos asistirán a las competiciones en persona en las sedes.

Pero también es cierto que la gran mayoría seguirá los Juegos Olímpicos, cada uno a su manera", acota el directivo empresarial.

Según la ministra de Turismo, Daniela Santanché, "los Juegos Olímpicos no son solo un evento deportivo, sino un catalizador para nuestro turismo y la promoción de nuestras espléndidas montañas". Además, "el éxito del turismo no se puede medir ahora mismo. No podemos esperar una gran afluencia de turistas en este momento, especialmente dados los controles, la seguridad y el impacto en las familias. Esta es una inversión que cosecharemos en un plazo de 12 a 24 meses".

Los italianos, según la encuesta realizada por Tecné para Federalberghi, consideran que unas vacaciones de esquí son una necesidad: la mayoría esquiará en Italia (97%), prefiriendo en gran medida las zonas del norte del país y reservando el alojamiento preferido.

Según la encuesta, los italianos están bien informados sobre el gran evento de Milán-Cortina: el 84% de los adultos (aproximadamente 42 millones de personas) lo conocen, y el 55% seguirá el evento deportivo a través de los principales canales utilizados para retransmitir las competiciones (televisión, streaming, redes sociales, sitios web, radio, etc.).

Entre quienes seguirán los Juegos Olímpicos directamente desde las sedes de competición, el 70% afirma que se alojará a menos de 30 kilómetros de las mismas, mientras que el 28% planea alojarse a más de 30 kilómetros. Incluso en lo que respecta a las estancias relacionadas con la participación presencial en los Juegos Olímpicos, los hoteles son la opción más popular (34%), seguidos de cerca por los B&B y las casas de familiares y amigos.

De hecho, el 94% de ellos cree que los Juegos Olímpicos de Invierno representan una oportunidad para promocionar Italia y otros destinos turísticos. Los deportes más populares serán el esquí (60,7%), el patinaje (46,4%), el hockey (24,6%), el snowboard (20,3%) y el luge (18,2%).

Sin embargo, el interés es generalizado: uno de cada tres italianos seguirá todas o casi todas las disciplinas. Las expectativas para los atletas italianos son muy altas: el 83,1% de los italianos espera resultados bastante positivos, el 16,1%, muy positivos. El 40% afirma seguir principalmente a los atletas italianos, sin ninguna preferencia en particular, lo que demuestra la unidad del país en torno a todo el equipo.

El premio a la "simpatía" es para las esquiadoras locales, lideradas por Sofia Goggia y Federica Brignone, en quienes se centra la atención y las esperanzas de más de diez millones de italianos. El 4,3% de los italianos planea pasar al menos una noche de vacaciones en las sedes durante el período olímpico y paralímpico.

De estos, el 19,5% se alojará a menos de 15 kilómetros del lugar de competición, y el 50,4%, a menos de 30 kilómetros.

Codacons, la asociación que defiende a los consumidores, ha alertado sobre los costos, describiendo el "precio exorbitante" que afrontan las familias que desean pasar unos días en la nieve en el norte de Italia y denunciando "los precios desorbitados de los eventos relacionados con la Milán-Cortina".

"Tengan en cuenta", dice la asociación, "que por una noche de alojamiento en Milán durante la inauguración de los Juegos el 6 de febrero, pueden llegar a pagar hasta 17.000 euros por una habitación doble, o 16.500 euros por una casa cerca de Cortina d'Ampezzo". (ANSA).