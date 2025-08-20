Turismo: El icónico Hotel du Lac de Túnez será demolido

Así lo anunció hoy el presidente del consejo local de Bab Bhar, Moez Ben Otheman, en una entrevista a la Radio Nacional, precisando que una sentencia del tribunal de Túnez dictaminó la demolición a causa del peligro inminente.

Según las autoridades, la estructura, considerada "peligrosa" y en "condiciones catastróficas", dejará el lugar a un nuevo y moderno complejo hotelero tras el inicio de los trabajos que durarán entre ocho y nueve meses.

Para Ben Othman la propiedad del lugar está ahora en manos de inversores privados y un constructor presentó un plan de reconstrucción ya aprobado por las autoridades, con el compromiso de la empresa contratista de mantener una arquitectura inspirada en la antigua estructura.

Según las estimaciones del presidente del ayuntamiento, las futuras instalaciones generarán aproximadamente 435 empleos una vez operativas.

Se prevé que las obras de demolición concluyan y la fase de reconstrucción esté prevista para el segundo trimestre del próximo año.

Esto pone fin a una controversia de años entre quienes proponían su demolición y quienes estaban a favor de su conservación.

La Comisión Nacional del Patrimonio y el Ministerio de Cultura de Túnez solo expresaron su apoyo al mantenimiento del edificio en 2024, con la posibilidad de remodelarlo sin alterar su forma de pirámide invertida. En los últimos meses, organizaciones de la sociedad civil han hecho varios llamamientos para la conservación de la estructura y su conversión.

El Hotel du Lac fue diseñado por el arquitecto italiano Raffaele Contigiani y construido entre 1970 y 1973.

El edificio de diez pisos, con escaleras en voladizo que dibujan su perfil de pirámide inversa, se apoya sobre 190 postes de hormigón armado hasta unos 60 metros de profundidad, y contaba con 416 habitaciones.

A menudo se compara con el "sandcrawler" de Star Wars, una asonancia recurrente pero discutida entre los estudiosos.

Durante más de 20 años había sido abandonado y privado de todo tipo de mantenimiento arquitectónico. (ANSA).