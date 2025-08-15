Turismo: El modelo vacacional italiano en mutación

Pero quizás también se esté produciendo un cambio en el modelo vacacional italiano, ese que veía agosto y el mar como el centro del verano. Para saber si esto es cierto y si se trata de un avance positivo o negativo, habrá que esperar a los resultados finales de este verano abrasador de 2025, no solo por el calor quemante, sino también por las numerosas controversias.

La polémica involucra cada vez más a los políticos, lo que incluso llevó a la primera ministra Giorgia Meloni a intervenir: "En los últimos días, entre otros comentarios, la secretaria del Partido Demócrata, Elly Schlein, también insinuó que el turismo italiano estaba en crisis. Es lamentable que, apenas horas después de su declaración, datos oficiales del Ministerio del Interior —extraídos de la base de datos Alloggiati web de la Policía Estatal— certificaran exactamente lo contrario, con un aumento de llegadas y millones de visitantes en nuestros alojamientos".

Por su parte, la ministra Daniela Santanché y el Ministerio de Turismo se habían mostrado optimistas en los últimos días: "Cada vez más turistas eligen los meses intermedios en lugar de solo agosto" y "la oferta de destinos es cada vez mayor, y el destino elegido ya no es solo la playa, sino también la montaña, las ciudades de arte, las zonas de interior y destinos menos tradicionales".

"Mucha gente elige la montaña, los lagos, las ciudades de arte o el extranjero: en 2024, por ejemplo, el 10,8% de los italianos optó por la montaña y casi el 3% por los lagos. El mar sigue siendo el destino favorito, pero hoy en día se disfruta de forma más flexible y fragmentada", señala Marco Maurelli, presidente de Federbalneari, la asociación que aglutina a los que gestionan balnearios.

"Al mismo tiempo, las vacaciones largas, de un mes o más, ya no son la norma: la gente viaja por periodos cortos o muy cortos, concentrándose en uno o dos fines de semana como máximo u optando por una escapada rápida de una semana. No es casualidad que los balnearios vuelvan a estar llenos los fines de semana, de mayo a finales de septiembre", apunta.

En el ámbito económico, el panorama también es complejo.

"De 2012 a 2025, las tarifas de alquiler de playas aumentaron una media del 20%, equivalente a menos del 2% de media anual. Se trata de un aumento modesto en comparación con la inflación pos-COVID, que fluctuó entre el 1,9% y el 8,1% entre 2021 y 2023, lo que redujo el poder adquisitivo de las familias con salarios medios más bajos en más de un 12%", describe Maurelli.

Y detalla que durante el mismo periodo, el costo de la mano de obra temporera casi se triplicó, alcanzando los 110 euros por trabajador al día.

El reto nacional se ve agravado por uno internacional: en destinos como Montenegro o Corfú, el IVA turístico es del 5%, una condición que, en teoría, permitiría mantener los precios más bajos.

Sin embargo, las comparaciones con la realidad muestran que Italia sigue siendo competitiva: una estancia de una semana en Grecia o Croacia cuesta una media de 600 euros por persona, mientras que, en las mismas condiciones, en Italia (que ofrece tanto ciudades de arte como balnearios) el coste medio ronda los 500 euros por persona", continúa Maurelli.

El punto delicado de los precios persiste, tanto que muchos están diciendo adiós a las largas vacaciones, concentradas en agosto, en favor de viajes más frecuentes y cortos, repartidos entre junio, julio y septiembre. Según Codacons (asociación de consumidores), las vacaciones de verano, incluyendo transporte, alojamiento y servicios relacionados, cuestan de media un 30% más que antes que la epidemia de Covid, un aumento del gasto que ha cambiado profundamente los hábitos de los italianos.

El sector del transporte aéreo ha sufrido los mayores aumentos de precios, según la asociación, y hoy los vuelos nacionales cuestan de media un 81,5% más que en el mismo periodo de hace seis años, mientras que los vuelos europeos han subido un 67,8%.

Los precios de los coches de alquiler son un 21,6% más caros. Quienes optan por un paquete vacacional gastan un 56,6% más que en 2019, y el alojamiento para quienes se alojan fuera de casa también se ve afectado por el aumento de precios. Este verano, cenar en un restaurante o pizzería costará un 22,5% más, pero incluso beber un spritz al atardecer será más caro que antes de la pandemia, con un aumento del 18,2% en los aperitivos alcohólicos y del 17,2% en los precios de la cerveza. Los abstemios están en peor situación, ya que los precios de los refrescos están subiendo un 28,8%. (ANSA).