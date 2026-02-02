Turismo: El ticket para la Fontana de Trevi debutó con 5 mil visitantes

Tras un año de prueba, durante el cual se implementaron un cupo limitado y controles de flujo de visitantes, los turistas y no residentes deberán pagar para acceder de manera regulada al área frente al estanque de la fuente, uno de los símbolos de la capital italiana.

Desde que se habilitó la preventa a las 11 de la mañana, se vendieron unos 3.000 boletos. Otros 500 fueron adquiridos durante la jornada por turistas que decidieron ingresar y pagar el acceso. En total, entre las 9 y las 18 horas, se contabilizaron cerca de 5.000 visitantes, entre ciudadanos y turistas.

La administración municipal estima recaudar entre 6 y 7 millones de euros al año, considerando que los ingresos diarios oscilan entre 30.000 y picos de hasta 70.000 personas.

El acceso a la Fontana di Trevi seguirá siendo gratuito para los residentes de Roma y de la Ciudad Metropolitana, previa presentación de documento de identidad, así como para personas con discapacidad y su acompañante, menores de 6 años y guías turísticas.

El ticket se exigirá de lunes a viernes de 11:30 a 22:00, y los fines de semana de 9:00 a 22:00, con último ingreso a las 21:00. De manera excepcional, hoy —primer día de aplicación— el horario es de 9:00 a 22:00.

Con lo recaudado, explicó el concejal de Cultura Massimiliano Smeriglio, la administración prevé "dar toda la atención necesaria a la fragilidad de los monumentos romanos", 113 de los cuales ya fueron restaurados con fondos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR), y al mismo tiempo permitir que los ciudadanos de Roma y su área metropolitana disfruten gratuitamente de todo el sistema de museos municipales.

Desde hoy, de hecho, los museos cívicos son completamente gratuitos para los residentes en Roma y en la Ciudad Metropolitana —con presentación del documento de identidad en boletería—, así como para personas domiciliadas en la ciudad y estudiantes de universidades romanas.

En cambio, pasan a ser de pago (7,5 euros la entrada general y 6 euros la reducida) para turistas y no residentes cinco museos del circuito que hasta ahora eran gratuitos: el Museo de Escultura Antigua Giovanni Barracco, el Museo Carlo Bilotti - Aranciera de Villa Borghese, el Museo Pietro Canonica en Villa Borghese, el Museo Napoleónico y la Villa de Majencio.

Entre los turistas, la introducción del pago no generó un rechazo generalizado. "Dos euros no es mucho, está bien, es justo", dicen sonrientes tres jóvenes llegadas desde California mientras se toman selfies en la plaza, sin ingresar al área de la fuente.

Si bien algunos turistas italianos se mostraron molestos, otros valoraron la medida. "La fila está ordenada y así se puede apreciar el monumento sin aglomeraciones", señalan Fabio, Sonia y Martina, que llegaron desde Milán.

"Con dos euros hemos sido moderados —opinó el concejal de Turismo, Alessandro Onorato—; en Nueva York habrían cobrado 100 dólares. Además, antes muchos acampaban aquí, comían, trataban de meter los pies en la fuente o incluso nadar; ahora todo está ordenado". El funcionario agregó que "las vallas, que son un adefesio, desaparecerán".

Quien se manifestó abiertamente en contra del cobro fue el arquitecto de renombre Massimiliano Fuksas. "Es una pésima idea —comentó—. Yo no habría cobrado ni siquiera el ingreso al Panteón: los monumentos no deberían ser de pago. Y, si fuera posible, tampoco cobraría el transporte público, una propuesta que no por casualidad hizo el alcalde de Nueva York". (ANSA).