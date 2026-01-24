Turismo: el tren de chocolate más largo del mundo llega a Milán

La presentación oficial está prevista para el 26 de enero a las 12.00 en Piazza Lombardia, frente al Palazzo Lombardia, donde la obra será sometida a las mediciones oficiales de los jueces de Guinness World Records, encargados de certificar el récord mundial.

Durante el evento se pondrán a la venta tabletas especiales de chocolate dedicadas a la iniciativa: la recaudación íntegra será destinada a la Asociación Cure Palliative Odv-Ets de Bérgamo y al St. Michael Hospice de Santa Venera (Malta), en apoyo a pacientes y familias.

El 25 de enero, de 10 a 18, el piso 39 de la sede de la Región Lombardía estará abierto al público para asistir en primicia a las fases finales de ensamblaje del tren, que competirá por obtener el certificado de la escultura de chocolate más larga del mundo.

Según informó una nota oficial, al evento está prevista la participación de la ministra de Turismo Daniela Santanchè (aún por confirmar) y del presidente de la Región Lombardía Attilio Fontana.

También estarán presentes Andrew Farrugia, de Its Malta, pastelero y anterior poseedor del récord mundial; Andrea Bonati, presidente del Consorcio de Artesanos Pasteleros de Bérgamo y coordinador de la iniciativa; Luigi Groli, presidente del Consorcio de Pasteleros Artesanos de Brescia, y representantes de Visit Malta, el ente de turismo maltés. (ANSA).