Turismo: El Tren Maya mexicano llega a Europa

La Secretaría mexicana de Turismo anunció una alianza estratégica con la empresa de transporte alemana Flix, para lanzar la venta de boletos del tren a través de su plataforma digital y puntos de venta físicos.

A partir del 1 de febrero, los turistas podrán planificar y comprar viajes al sureste de México incluso antes de cruzar el océano. "La incorporación del Tren Maya a Flix confirma que este proyecto continúa consolidando su posición en el mercado europeo, despertando el interés de quienes buscan experiencias culturales y sostenibles", declaró la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez. El objetivo es acercar el "Mundo Maya" al resto del mundo mediante una promoción innovadora.

El sistema ferroviario actualmente ofrece 20 servicios comerciales diarios a destinos clave de la región. Las cifras confirman el creciente interés: durante la temporada de vacaciones de invierno, se transportaron 147.416 pasajeros, un récord histórico de casi 10.000 personas en un solo día.

El acuerdo forma parte de una estrategia más amplia que abarca la oferta del Grupo Mundo Maya —incluyendo hoteles, parques y museos— para crear un ecosistema turístico integrado que combine transporte, hospitalidad y cultura en beneficio del desarrollo regional. (ANSA).