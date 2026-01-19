Turismo: en el turismo de shopping, reina Florencia

Sin embargo, en cuanto al ingreso promedio, Milán lidera, con un gasto promedio de 184 euros por turista. Le siguen Florencia con 168 euros y Roma con 162, mientras que Nápoles se sitúa al final con un gasto más modesto de 110 euros.

Roma, sin embargo, como era de esperarse por sus atractivos de leyenda, sigue siendo el destino más atractivo para los clientes internacionales: el 34% de los turistas que visitan tiendas proviene del extranjero, seguida de Milán (32%), Nápoles (21%) y Florencia (19%).

Esto se desprende del estudio de Confcommercio (Cámara de Comercio) y Format Research sobre el impacto de los flujos turísticos en las tendencias de ventas.

Los productos fabricados en Italia impulsan las compras internacionales: las principales marcas italianas de alta costura siguen siendo la opción preferida por el 57,7% de los turistas, un aumento de 2,1 puntos porcentuales en comparación con 2025.

El interés por los productos artesanales locales también está creciendo, siendo elegidos por el 23,8% de los compradores, lo que indica una demanda cada vez más centrada en la identidad local, la autenticidad y la calidad.

"En casi seis de cada diez tiendas, las ventas se mantienen en línea o superan las del mismo período de 2025. Los mejores resultados se concentran en ciudades y zonas con una fuerte vocación turística, donde el efecto del turismo de compras se ha dejado sentir claramente", afirma Giulio Felloni, presidente de la Federazione Moda Italia-Confcommercio.

"Turismo y ventas siguen siendo una combinación ganadora, reforzada por el turismo de negocios vinculado a las principales ferias y eventos internacionales de moda, como Pitti, Milano Unica y la Semana de la Moda de Milán", añadió.

"Este tipo de turismo, por lo tanto, está evolucionando del turismo de ocio de principios de año al turismo bleisure, capaz de combinar trabajo y ocio, que sigue impulsando el consumo en tiendas físicas", completó Felloni. (ANSA) .