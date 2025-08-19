Turismo: España, pieza central del turismo internacional

Según datos publicados por el Ministerio de Industria y Turismo, el país recibió 63,7 millones de pasajeros aéreos internacionales de enero a julio, un 6% más en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Solo en julio se registraron más de 11,7 millones de viajeros, un crecimiento del 4,3% que confirma el atractivo del destino ibérico.

Si bien la mayoría de los visitantes provienen de mercados tradicionales como el Reino Unido, Alemania e Italia, se observó una creciente diversificación, con un aumento significativo de los arribos desde China y Corea del Sur, y una recuperación desde Japón.

Seis regiones fueron los principales impulsores de las llegadas de turistas: Madrid, Cataluña, Islas Baleares, Islas Canarias, Andalucía y Comunidad Valenciana, que en conjunto representaron el 97% del total de los arribos.

Entre los países de origen, el Reino Unido lidera con 2,7 millones de pasajeros en julio, seguido de Alemania, que a pesar de un ligero descenso, mantiene una cuota significativa.

Italia, con 1,1 millones de visitas, contribuyó a este éxito con un crecimiento interanual del 5%. (ANSA).