Turismo: Europeos dan la espalda a EE. UU. por las políticas de Trump

El grupo alemán Tui, el mayor operador turístico de Europa, informó una reducción notable en las reservas hacia destinos estadounidenses, mientras crece la demanda hacia destinos de Asia, el Caribe y los Emiratos Árabes.

"Hemos visto una demanda significativamente menor hacia Estados Unidos", afirmó el director ejecutivo del grupo, Sebastian Ebel, quien señaló que, en cambio, se observa un aumento de las reservas hacia Oriente Medio, Asia y el Caribe.

El fenómeno no es aislado. Datos del sector muestran una retracción del turismo internacional hacia Estados Unidos en el último año, con descensos de visitantes desde Europa occidental y otros mercados clave.

En Europa, agencias y buscadores de vuelos detectan menor interés por el mercado estadounidense en países como Italia, Francia y España, tradicionalmente importantes emisores de turistas hacia Estados Unidos.

Analistas vinculan la caída a la percepción de controles fronterizos más duros, revisiones de dispositivos electrónicos, detenciones en aeropuertos y un clima político considerado hostil por parte de algunos mercados internacionales.

Desde el regreso de Trump al poder, la administración ha endurecido los procedimientos de ingreso, con mayores controles en frontera y revisiones de antecedentes, medidas que buscan reforzar la seguridad pero que, según el sector turístico, generan incertidumbre entre los visitantes extranjeros.

Incluso varios gobiernos europeos emitieron advertencias a sus ciudadanos por los controles más estrictos y por casos de detenciones o deportaciones, lo que impactó en la imagen del país como destino turístico.

La tendencia preocupa a la industria de viajes a pocos meses del Mundial de fútbol de 2026 y de las celebraciones por los 250 años de la independencia estadounidense, eventos que el sector esperaba aprovechar para impulsar el turismo internacional.

En el caso de Italia, uno de los mercados europeos tradicionales para el turismo estadounidense, datos de compañías de análisis de viajes muestran una caída en las búsquedas de vuelos hacia Estados Unidos en los últimos meses, en línea con lo observado en Francia y España.

Según el proveedor de datos turísticos Data Appeal Company, el interés por viajar a Estados Unidos desde estos tres países registró un descenso notable, reflejando el impacto del clima político y de los controles fronterizos más estrictos. (ANSA).