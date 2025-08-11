Turismo: Ferragosto, 650.000 apuestan al agroturismo

Esta es la estimación de Coldiretti (ente de consumidores) y Campagna Amica (ente de productores) "con motivo del fin de semana festivo que marca el gran éxodo vacacional, con el cierre de oficinas y negocios en las ciudades y los italianos acudiendo en masa a las carreteras en busca de playa, montaña y campo".

Según el análisis, la semana del 15 de agosto se observará un ligero predominio de turistas italianos en agroturismos sobre los de otros países, con una estancia media de 5 a 6 noches.

El estudio señala que el motor de las vacaciones de agroturismo es "principalmente la novedad del turismo experiencial gastronómico". Según la encuesta de Coldiretti/Ixe, casi cuatro de cada diez italianos (39%) participarán en actividades como catas, visitas guiadas a bodegas, almazaras, lecherías o cervecerías, y clases de cocina.

El enoturismo encabeza la lista de preferencias generales, "gracias también", destaca la organización agrícola, "a una labor que en los últimos años ha experimentado un crecimiento exponencial de oportunidades e iniciativas relacionadas con el mundo del vino".

En segundo lugar, se sitúan el oleoturismo y el queseroturismo, empatados en segundo lugar, por delante del turismo cervecero.

El turismo experiencial también es muy popular, señala la organización agrícola, entre los extranjeros, especialmente los estadounidenses, "que aprovechan sus vacaciones en Italia para abastecerse de especialidades italianas, que se encarecerán en los estantes de las ciudades estadounidenses con los aranceles de Trump".

Coldiretti informa que el gasto en alimentación de los turistas estadounidenses en Italia asciende a 2300 millones de euros, siendo las especialidades gastronómicas y vinícolas italianas el principal motivo para elegir vacacionar en el país, por delante del arte, la historia y la belleza natural.

Según un análisis de Terranostra Campagna Amica, el año pasado 135.000 estadounidenses se alojaron en establecimientos de agroturismo y realizaron más de medio millón de pernoctaciones. (ANSA).