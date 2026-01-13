Turismo: Fitur en Madrid, Italia protagonista

Con más de 10.000 empresas de 161 países representadas, 967 expositores y 255.000 visitantes previstos, la feria —que este año cuenta con México como país asociado— promete ser un punto de encuentro clave para los profesionales del sector y el público en general, consolidando a Fitur como la feria líder para los mercados turísticos receptivos y emisores de Latinoamérica.

Los tres primeros días de la feria están abiertos exclusivamente a profesionales, mientras que el fin de semana está abierto al público en general.

Con un programa variado, Italia se consolida como un destino único para quienes buscan cultura, historia, naturaleza y gastronomía de primer nivel.

"Fitur 2026 representa una oportunidad única para explorar de cerca la excelencia de Italia y consolidar su posición como uno de los destinos más codiciados del mundo", declaró ENIT en un comunicado.

En esta edición, el stand italiano acogerá 11 regiones: Abruzos, Calabria, Campania, Emilia-Romaña, Friuli-Venecia Julia, Lacio, Liguria, Marcas, Cerdeña, Toscana y Véneto, así como los municipios de Génova y Nápoles, la República de San Marino, ITA Airways y numerosas empresas y operadores turísticos.

El programa de actividades para los visitantes profesionales incluye demostraciones culinarias, degustaciones y presentaciones para descubrir la belleza de Italia en todas sus facetas.

La inauguración oficial del stand tendrá lugar el miércoles 21 de enero a las 12:30 h, con la participación del embajador italiano, Giuseppe Buccino Grimaldi, la presidenta de ENIT, Alessandra Priante, y el consejero de ENIT, Augusto Sartori.

Posteriormente, a las 14:00, la Región de Cerdeña presentará "Los Tesoros de Cerdeña" con una degustación, seguida de presentaciones de Calabria a las 16:30 con "Calabria: Lugares y Gente: Una Historia de Muchas Voces" y una demostración de cocina a las 18:00.

El jueves 22 de enero, a las 12:30, la ciudad de Génova ofrecerá una clase magistral para aprender a preparar el famoso pesto de Liguria y una degustación de productos típicos.

La jornada continuará con una presentación de la Región de Toscana a las 16:30, titulada "Toscana: Un Destino Familiar", seguida de una degustación.

El viernes 23 de enero, a las 12:00, la Región del Véneto presentará una presentación sobre la "gran belleza del Véneto" a través de sus sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y sus productos típicos. La jornada concluirá a las 17:30 con una degustación de productos de Emilia-Romaña. (ANSA).