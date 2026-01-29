Turismo: Fugas románticas para San Valentín
Arte, naturaleza, deporte y bienestar desde Viena hasta Omán, de Courmayeur a Sudáfrica
Del 12 al 15 de febrero, Courmayeur, la acogedora localidad a los pies del Mont Blanc, será sede del Courmayeur Design Week-end, cuatro días dedicados al diseño y la arquitectura entre exposiciones, instalaciones y encuentros
El tema de esta edición será "Amor & Pasiones" y se expresará a través de 45 palabras de amor escritas y dibujadas en cada cabina del teleférico Courmayeur Mont Blanc, que juntas formarán un pequeño diccionario sentimental, transformando la ciudad en una galería a cielo abierto
Desde el 14 de febrero, la Sala Dipinti del Ange albergará la muestra "Gli Oggetti del Cuore di Giulio Cappellini e Giulio Iacchetti", con 40 piezas de diseño creadas por importantes estudios internacionales. La jornada concluirá en el Jardin de l'Ange con el San Valentino Love Aperitif, entre música en vivo, chocolate caliente y vinos de Cave Mont Blanc
Viena es el destino ideal para quienes buscan historia, romanticismo y elegancia imperial combinada con modernidad. El recorrido romántico puede comenzar en el Belvedere, donde se exhibe "El Beso" de Klimt y donde el 14 de febrero se realizará la experiencia "Come for a Kiss", con fotos profesionales frente a la obra
La aplicación oficial de la ciudad, ivie, propone recorridos inspirados en la película "Before Sunrise". En la plaza del Ayuntamiento es posible patinar sobre hielo y luego disfrutar de la tradicional Sachertorte en Zuckerlwerkstatt
La ciudad también celebra la famosa temporada de bailes vieneses; este año el 14 de febrero coincide con el prestigioso "Ballo dei Giuristi". Para alojamiento de lujo, The Leo Grand ofrece paquetes exclusivos, mientras que la Torre del Danubio permite cenas gourmet con vistas panorámicas
El Omán es la opción ideal para quienes buscan temperaturas suaves y experiencias de bienestar
En Muscat, la Couple Suite del Mandarin Oriental ofrece baño turco privado y terrazas para tratamientos inspirados en la tradición oriental
En la montaña, Anantara Jabal Akhdar propone una semana especial de San Valentín con experiencias personalizadas, mientras que en el desierto de Sharqiya Sands destacan propuestas de glamping de lujo como Desert Nights Camp y Magic Camps
En la costa de Al Mouj, The St. Regis Al Mouj Muscat Resort ofrece tratamientos inspirados en la tradición omaní, entre masajes regenerantes y rituales hammam
En Sudáfrica, una de las experiencias más románticas es viajar en tren, donde la lentitud se convierte en el verdadero lujo
Rovos Rail propone itinerarios de varios días entre Pretoria, Ciudad del Cabo, el Karoo y las cataratas Victoria. El Blue Train, símbolo del lujo ferroviario sudafricano, ofrece escapadas exclusivas más breves
En Western Cape, el Franschhoek Wine Tram combina degustaciones y paisajes de viñedos
En el noreste, Kruger Shalati permite alojarse en un tren convertido en hotel boutique sobre el histórico puente Selati, dentro del Parque Nacional Kruger
También destacan excursiones en trenes a vapor históricos como Atlantic Rail o New Cape Central Railway. (ANSA)