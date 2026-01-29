Turismo: Fugas románticas para San Valentín

Del 12 al 15 de febrero, Courmayeur, la acogedora localidad a los pies del Mont Blanc, será sede del Courmayeur Design Week-end, cuatro días dedicados al diseño y la arquitectura entre exposiciones, instalaciones y encuentros

El tema de esta edición será "Amor & Pasiones" y se expresará a través de 45 palabras de amor escritas y dibujadas en cada cabina del teleférico Courmayeur Mont Blanc, que juntas formarán un pequeño diccionario sentimental, transformando la ciudad en una galería a cielo abierto

Desde el 14 de febrero, la Sala Dipinti del Ange albergará la muestra "Gli Oggetti del Cuore di Giulio Cappellini e Giulio Iacchetti", con 40 piezas de diseño creadas por importantes estudios internacionales. La jornada concluirá en el Jardin de l'Ange con el San Valentino Love Aperitif, entre música en vivo, chocolate caliente y vinos de Cave Mont Blanc

Viena es el destino ideal para quienes buscan historia, romanticismo y elegancia imperial combinada con modernidad. El recorrido romántico puede comenzar en el Belvedere, donde se exhibe "El Beso" de Klimt y donde el 14 de febrero se realizará la experiencia "Come for a Kiss", con fotos profesionales frente a la obra

La aplicación oficial de la ciudad, ivie, propone recorridos inspirados en la película "Before Sunrise". En la plaza del Ayuntamiento es posible patinar sobre hielo y luego disfrutar de la tradicional Sachertorte en Zuckerlwerkstatt

La ciudad también celebra la famosa temporada de bailes vieneses; este año el 14 de febrero coincide con el prestigioso "Ballo dei Giuristi". Para alojamiento de lujo, The Leo Grand ofrece paquetes exclusivos, mientras que la Torre del Danubio permite cenas gourmet con vistas panorámicas

El Omán es la opción ideal para quienes buscan temperaturas suaves y experiencias de bienestar

En Muscat, la Couple Suite del Mandarin Oriental ofrece baño turco privado y terrazas para tratamientos inspirados en la tradición oriental

En la montaña, Anantara Jabal Akhdar propone una semana especial de San Valentín con experiencias personalizadas, mientras que en el desierto de Sharqiya Sands destacan propuestas de glamping de lujo como Desert Nights Camp y Magic Camps

En la costa de Al Mouj, The St. Regis Al Mouj Muscat Resort ofrece tratamientos inspirados en la tradición omaní, entre masajes regenerantes y rituales hammam

En Sudáfrica, una de las experiencias más románticas es viajar en tren, donde la lentitud se convierte en el verdadero lujo

Rovos Rail propone itinerarios de varios días entre Pretoria, Ciudad del Cabo, el Karoo y las cataratas Victoria. El Blue Train, símbolo del lujo ferroviario sudafricano, ofrece escapadas exclusivas más breves

En Western Cape, el Franschhoek Wine Tram combina degustaciones y paisajes de viñedos

En el noreste, Kruger Shalati permite alojarse en un tren convertido en hotel boutique sobre el histórico puente Selati, dentro del Parque Nacional Kruger

También destacan excursiones en trenes a vapor históricos como Atlantic Rail o New Cape Central Railway. (ANSA)