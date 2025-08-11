Turismo: Isla de Nauru vende primeros "pasaportes dorados"
Los ingresos son para financiar éxodo debido a suba de nivel del mar
- 1 minuto de lectura'
La isla, amenazada por el aumento del nivel del mar debido al cambio climático, espera cubrir el costo de la reubicación masiva de sus residentes mediante el programa "Pasaporte dorado", lanzado a principios de este año.
El objetivo es generar US$60 millones anuales.
La noticia fue reportada por el medio australiano ABC.
Los "pasaportes dorados" de Nauru ofrecen ciudadanía a través de la inversión y permiten la entrada sin visa a 89 países.
Los nuevos ciudadanos pertenecen a una familia alemana relativamente conocida.
En total, las cuatro personas donaron aproximadamente US$250.000, de los cuales US$140.000 se destinarán a la resiliencia climática.
Según estimaciones del gobierno, aproximadamente el 90% de los 13.000 habitantes de la isla se verán obligados a reubicarse, y el éxodo inicial costará más de US$60 millones.
La isla, de aproximadamente 21 kilómetros cuadrados, se asienta sobre un lecho rocoso de roca fosfórica excepcionalmente pura, un ingrediente clave en fertilizantes, que en el pasado convirtió a Nauru en uno de los lugares más ricos del planeta.
Sin embargo, los depósitos están prácticamente agotados, y se estima que la minería dejó inhabitable el 80% del territorio.
El resto del territorio se ve amenazado por la crecida de las mareas, que sube a un ritmo 1,5 veces superior al promedio mundial. (ANSA).
