Turismo: Islas Eolias, paraíso natural, oferta cultural

Federalberghi Isole Eolie, que reúne a los hoteleros de las islas, destaca cómo el Calendario de Eventos de loveolie.com, el portal de destinos turísticos patrocinado por los cuatro municipios de las Eolias, para 2025 ya incluye 158 eventos distribuidos en 203 días de programación.

"Una extraordinaria oferta cultural", afirma un comunicado, "que enriquece la experiencia de visitantes y residentes, transformando el archipiélago en un escenario activo durante gran parte del año, especialmente entre abril y enero.

El rico programa abarca desde eventos culturales hasta festivales de renombre internacional, desde conciertos hasta festivales tradicionales, pasando por eventos deportivos y gastronómicos.

El archipiélago cobra vida con eventos de gran prestigio, incluyendo festivales de cine que atraen anualmente a celebridades y directores de renombre mundial, y premios literarios que celebran el profundo vínculo entre las islas y la creatividad.

La oferta cultural se extiende a festivales de teatro, encuentros literarios, festivales multidisciplinares y conciertos de música clásica que resuenan en entornos únicos.

El corazón palpitante de las tradiciones eólicas late en los numerosos festivales que celebran los productos típicos locales, desde las alcaparras hasta los cereales antiguos y la malvasía, y en las fiestas populares y patronales que involucran a comunidades enteras con rituales antiguos y evocadores.

El panorama se completa con eventos deportivos y eventos dedicados a la sostenibilidad y la ciencia, y a las recreaciones históricas que celebran las raíces únicas y la biodiversidad de este territorio.

"Las Islas Eolias demuestran una vez más que son un destino capaz de estar vivo al menos 10 meses al año", afirma Christian Del Bono, presidente de Federalberghi Isole Eolie.

"El calendario de eventos de lovelie.com funciona como un centro en constante evolución donde visitantes y residentes pueden mantenerse informados constantemente y donde los organizadores pueden promocionar sus iniciativas de forma gratuita, con un relanzamiento también en las redes sociales relacionadas", concluye Del Bono. (ANSA).