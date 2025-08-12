Turismo: Italia cambia radicalmente modelo vacacional

Este fenómeno coincide con un posible cambio en el modelo de vacaciones, donde agosto y el mar solían ser los protagonistas del verano.

Para evaluar si este cambio es positivo o negativo, será necesario esperar el balance de este caluroso verano de 2025, que estuvo marcado por numerosas polémicas.

La primera ministra, Giorgia Meloni, respondió a estas inquietudes, señalando que "en los últimos días, entre las diversas declaraciones, la secretaria del PD (Partido Demócrata), Elly Schlein, ha insinuado que el turismo italiano está en crisis".

"Lástima que, pocas horas después de su comentario, los datos oficiales del Viminale hayan certificado lo contrario, con llegadas en aumento y millones de visitantes en nuestras estructuras de alojamiento", resaltó.

La ministra de Turismo, Daniela Santanché, también expresó optimismo, afirmando que "cada vez más turistas eligen los 'meses intermedios' en lugar de solo agosto".

Según ella, "las preferencias turísticas se están diversificando, con un aumento en destinos como la montaña, ciudades de arte y áreas interiores".

Marco Maurelli, presidente de Federbalneari Italia, indicó que "en 2024, el 10,8% de los italianos optó por la montaña y casi el 3% por los lagos".

Aunque el mar sigue siendo el destino preferido, se vive de manera más flexible y fragmentada.

"Las vacaciones largas de un mes o más ya no son la norma.

La tendencia actual se centra en escapadas breves, con uno o dos fines de semana como máximo".

En el ámbito económico, el panorama es complejo.

"Desde 2012 hasta 2025, las tarifas de alquiler de playa crecieron en promedio un 20%, lo que equivale a menos del 2% anual, un incremento moderado en comparación con la inflación post-Covid, que varió entre el 1,9% y el 8,1%".

Este aumento redujo el poder adquisitivo de las familias, cuyos salarios son en promedio más bajos en más del 12%.

En el mismo período, el costo del trabajo estacional casi se triplicó, alcanzando los 110 euros diarios por trabajador.

A la competencia interna se suma la internacional: en destinos como Montenegro o Corfú, el IVA sobre el turismo es del 5%, lo que teóricamente permite mantener precios más bajos.

Sin embargo, la comparación real muestra que Italia sigue siendo competitiva; "una semana de hospedaje en Grecia o Croacia cuesta en promedio 600 euros por persona, mientras que en Italia es de aproximadamente 500 euros".

El aumento de precios es notable, lo que lleva a muchos a abandonar las largas estancias concentradas en agosto, optando por viajes más frecuentes y breves entre junio y septiembre.

Según el Codacons, "las vacaciones de verano cuestan en promedio un 30% más que en la era pre-Covid".

Los vuelos nacionales, por ejemplo, son un 81,5% más caros en comparación con el mismo periodo de hace seis años, mientras que los vuelos europeos han aumentado un 67,8%.

Los precios de los ferris subieron un 13,9%, los de los trenes un 10,7%, y el alquiler de coches es un 21,6% más caro.

Aquellos que optan por paquetes vacacionales enfrentan un gasto un 56,6% mayor que en 2019.

Para dormir fuera, "los precios de hoteles y moteles se incrementaron un 42,6%", mientras que los complejos turísticos y campings registraron una suba del 12,7%.

"Los precios en parques de diversiones aumentaron un 21,4%, y los museos y monumentos un 20,5%". Para una cena en un restaurante, "se gasta un 22,5% más este verano", y disfrutar de un spritz al atardecer también se encareció, con aperitivos alcohólicos que subieron un 18,2% y la cerveza un 17,2%. Las bebidas no alcohólicas vieron un incremento del 28,8%. (ANSA).