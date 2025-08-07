Turismo: Italia, tendencia para el turismo gastronómico digital

Más de dos millones de búsquedas para restaurantes y más de un millón para tabernas. En 2025 se registró un salto en los festivales (+27%) y en los food tours (+8%). Lo revela "Viaje en el gusto. Las tendencias gastronómicas de Italia, entre tradición y comida callejera", estudio del Observatorio Telepass, nacido de la colaboración entre Moveo, la revista de la empresa, Seed Digital, especializada en marketing digital y Change Media.

Liderando el ranking del Top 10 de las recetas más buscadas por los italianos está la pizza, que domina con más de un millón de búsquedas mensuales. Siguen la carbonara (166.000 búsquedas/mes) y la piadina (más de 102.000 búsquedas). La clasificación de las recetas en mayor crecimiento muestra, en cambio, un "redescubrimiento" de platos locales. Liderando el top ten están los vincisgrassi de las Marcas (+134%) y los "pechos de las monjas", un dulce típico de Apulia (+122%). También crecen platos de la tradición casera como las zeppole de San Giuseppe (+85%) y grandes clásicos reinterpretados como el pesto a la genovesa (+47%).

"El turismo gastronómico —afirma Aldo Agostinelli, Director de Ingresos del Consumidor de Telepass— es ahora una motivación de viaje de pleno derecho, como lo demuestran los 6,5 millones de búsquedas en 2024 y el +27% de interés en los festivales registrado en 2025. Se sale a probar un plato, y al volver, se busca en línea la receta para revivir la experiencia. Nuestro compromiso es hacer que la movilidad sea sencilla y fluida, para que una receta de descubrimiento en línea pueda convertirse en el destino del próximo fin de semana". (ANSA).