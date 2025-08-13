Turismo: Las góndolas, cada vez más populares

Naturalmente, muchos venecianos se quejan, ya que este sistema de transporte de costa a costa, que simplifica enormemente los desplazamientos por la ciudad y, sobre todo, evita los vaporettos ahora congestionados de "forasteros", solía ser casi su privilegio, sobre todo por apenas 70 centavos.

Ahora, incluso en las calles que conducen a los muelles de los ferries, se forman largas filas de visitantes esperando subir a las góndolas "da parada", variantes de la clásica embarcación veneciana tradicionalmente utilizada para este servicio, sin el tradicional "ferro" en la proa y gobernadas por dos gondoleros.

Para Andrea Morucchio, residente veneciano y artista multimedia, "los ferries se han convertido en la última tendencia para los turistas que buscan un paseo en góndola con un presupuesto ajustado, gracias a los influencers y a Google.

"Quienes salen perdiendo son los venecianos, que ya no pueden utilizar un servicio público".

"También es cierto, admite Morucchio, que si el servicio de ferries dependiera exclusivamente de los venecianos, que ahora son muy pocos, estaría prácticamente desierto, por lo que incluso este servicio, originalmente diseñado para los residentes, ha tenido que adaptarse a la dominante industria turística".

"La realidad es que quedamos poco más de 50.000 en Venecia", afirma Aldo Reato, concejal responsable de Promoción de Góndolas. El turismo atrae a unos 23 millones de visitantes al año, y el servicio de góndolas es público, así que es evidente que todos las necesitan".

"Esto no significa que los gondoleros hayamos descuidado a los venecianos, agrega. Por ejemplo, en el ferry de San Tom…, el más crítico, se ha mejorado el servicio; hemos activado dos pequeñas embarcaciones, que operan doce horas al día, y la situación es muy fluida. Siempre estamos del lado de los venecianos", concluye el concejal. (ANSA).