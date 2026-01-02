Turismo: Llega la Befana, el turismo se potencia en Italia

En cada país existen figuras especiales enraizadas en la cultura que forman parte de la tradición y de las costumbres locales. En Italia se encuentra presente un personaje muy curioso conocido como la Befana, que reemplaza a los Reyes Magos y quien durante la madrugada del 6 de enero —dice la leyenda— sobrevuela los hogares italianos para dejarles a los niños dulces o carbón.

Un millón de italianos se pondrá en viaje en este feriado, sumándose a los otros 5,5 millones que ya se encontraban de vacaciones por las celebraciones anteriores, para un total de 6,5 millones de viajeros. El 94,9% permanecerá en Italia, mientras que solo el 5,1% optará por una vacación en el exterior.

En cuanto a los turistas extranjeros, también crecen los viajes de larga distancia hacia los destinos italianos, según el 43,8% de los operadores, impulsados por Estados Unidos, Canadá, México y los mercados asiáticos. "Los primeros datos de 2026 nos permiten comenzar el año con una sonrisa y nos devuelven la imagen de una Italia que sigue atrayendo la atención del mundo", comentó la ministra de Turismo, Daniela SantanchŠ.

En general, los italianos que viajan elegirán una región distinta a la de residencia, pero cercana (53,3%) o permanecerán dentro de su propio territorio (32,3%). Quienes parten dedicarán en promedio 3,4 noches a su estadía fuera de casa, con un gasto per cápita total —que incluye transporte, alojamiento, comidas y entretenimiento— de 382 euros (373 euros para quienes se queden en Italia y 561 euros para quienes viajen al exterior).

"La Befana cierra el ciclo de las fiestas navideñas con una cierta fuerza, sin decepcionar las expectativas de un desempeño de fin de año bastante satisfactorio", afirmó Bernabó Bocca, presidente de Federalberghi, la asociación de hoteleros. El alojamiento preferido será el hotel o el village turístico en el 34,1% de los casos, seguido por habitaciones en bed&breakfast (31,6%) y refugios alpinos (13,4%). Siete de cada diez italianos se desplazarán en su propio automóvil. El volumen de negocios específico alcanzará los 400 millones de euros.

En el período comprendido entre el 30 de diciembre de 2025 y el 7 de enero de 2026, la tasa media de ocupación de las estructuras receptivas italianas se sitúa en el 47,8%, con un incremento del 2,6% respecto del mismo intervalo del año anterior. En particular, el Valle d'Aosta registra una ocupación del 66,72%, posicionándose como la principal región en nivel de ocupación durante el período analizado. Le siguen la Provincia Autónoma de Trento, con un promedio del 66,04%, y la Provincia Autónoma de Bolzano, con el 64,35%. Fuera del contexto alpino, Umbría alcanza un nivel de ocupación del 56,03%, mientras que Abruzzo se sitúa en el 51,5%.

Los turistas extranjeros que optan por paquetes turísticos eligen sobre todo los de tipo artístico-cultural, con Roma, Florencia y Venecia; luego los de montaña y esquí, con las Dolomitas, el Valle d'Aosta y el Trentino entre las principales opciones, especialmente para Austria, Alemania y los mercados asiáticos. La enogastronomía es muy demandada en los mercados de ultramar (11,6%); le siguen el turismo religioso y las peregrinaciones, fuertes tanto en los mercados europeos (8%) como en los extraeuropeos (7%), impulsados por el Jubileo 2025, Roma y Asís.

Los recorridos por pueblos y centros menores (7,5%) son muy solicitados por turistas de Canadá, Estados Unidos y Australia.

El sur de Italia representa un producto fuerte para ambas macroáreas: señalado por el 12% de los turoperadores europeos y por el 11,6% de los de ultramar. Destinos como Nápoles, la Costa Amalfitana, Sicilia, Puglia y Matera atraen turistas durante el período navideño, también gracias a las tradiciones, el clima templado y la oferta cultural y gastronómica.

Tanto para los mercados de la UE como para los extraeuropeos, Italia se mantiene de forma estable en el top 3 de los destinos elegidos en esta época del año, ocupando el primer lugar para Australia, Estados Unidos, México y Canadá.

