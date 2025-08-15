Turismo: Los italianos en furor estival del Ferragosto

En el sur del Belpaese, donde las temperaturas oscilan entre los 28° y los 37° en Sicilia, multitudes acudieron en masa a las playas de Mondello, Capo d'Orlando, San Vito Lo Capo, Menfi, Marina di Modica y Catania, dejando vacías a otras ciudades sicilianas. Los que no pudieron viajar buscaron refrescarse en los bares locales.

En las famosas islas de Isquia y Procida, en la región de Campania, la policía intenta mantener la seguridad local desde ayer al reforzar los controles en playas, bares y restaurantes.

En Nápoles, capital de Campania, la secretaria de Turismo de la ciudad, Teresa Armato, recibió a los turistas en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, el Gran Caffè Gambrinus.

En Lacio, la región central, a pesar del cielo nublado, los romanos insistieron en repetir su tradicional fiesta de Ferragosto en las playas de Ostia, Fiumicino, Fregene y Maccarese. Muchas familias llegaron temprano para conseguir una sombrilla en estos lugares, que suelen estar abarrotados ese día.

En el norte del país, se espera que 15.000 personas se reúnan hoy en las montañas piamontesas, en Alpet Balma, para asistir al tradicional concierto sinfónico de Ferragosto, un evento simbólico del verano piamontés.

La Orquesta Bartolomeo Bruni, de Cuneo, dirigida por el maestro Andrea Oddone, presentará un programa dedicado íntegramente a las bandas sonoras del compositor estadounidense John Williams, famoso por crear música para películas como "Superman", "Harry Potter" y "La lista de Schindler", así como para la saga "Star Wars". (ANSA).