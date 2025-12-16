Turismo: Luces y videoproyecciones sobre los Dolomitas lucanos

"Se trata de una iniciativa de co-marketing —escribe una publicación de la Oficina de Turismo de Basilicata, dirigida por Margherita Sarli— que apoyamos en colaboración con el Ayuntamiento para valorizar el pueblo, considerando el horario ampliado de las atracciones (la telesilla y el Vuelo del Ángel).

La instalación estará abierta todos los días hasta el 6 de enero, de 19 a 22 (hora local)".

Se trata de un sistema de videoproyecciones y luces que da vida a las Dolomitas Lucanas, en el corazón de Basilicata, y al centro de la ciudad, complementando un video mapping en la fachada principal de la Iglesia de Santa Maria dell'Olmo, creado por el Ayuntamiento y dedicado a una de las pinturas más bellas de Botticelli, "Natividad Mística".

Estrellas, flores de invierno, constelaciones y símbolos navideños fluyen sobre las superficies de piedra, culminando en un haz de luz que revela la Natividad.

El alcalde, Nicola Valluzzi, destacó que se trata de "un experimento exclusivo que suma encanto e interés a una emocionante temporada turística para esta zona, que continúa ininterrumpidamente desde el feriado puente del 25 de abril".

(ANSA).