Turismo: Más alquileres y menos hoteles en las vacaciones italianas

Los datos al 30 de septiembre de 2025 muestran una profunda transformación en el turismo italiano: los hoteles tradicionales están en declive, mientras que los establecimientos extrahoteleros dedicados a estancias cortas están creciendo con fuerza, especialmente en las grandes ciudades y los destinos más atractivos, donde también se intensifican las tensiones relacionadas con el sobreturismo.

En este escenario, la restauración confirma su papel en el mantenimiento de la estabilidad y el apoyo a las economías locales, satisfaciendo la demanda de convivencia típica de las vacaciones.

En cinco años, el número de establecimientos de servicios de alojamiento en hoteles y establecimientos similares ha disminuido un 5,2% a nivel nacional (-1.604 unidades), alcanzando las 29.199. Esta reducción afecta a la mayoría de las regiones, con descensos más significativos en Lacio (-13,3%), Marcas (-12,9%) y Molise (-10,1%).

Las zonas con una fuerte vocación turística invernal, como Trentino-Alto Adigio y Valle de Aosta, han mostrado una mayor resiliencia, lo que confirma el papel del turismo de montaña y navideño. A nivel provincial, destacan Bolzano, Rímini, Roma y Nápoles, que, a pesar de los descensos, se mantienen entre los principales centros de alojamiento hotelero tradicional.

El sector del alojamiento vacacional y de corta estancia, por otro lado, está en auge, con un crecimiento del 42,1% en cinco años, con más de 13.000 establecimientos adicionales y un total nacional de 44.801 unidades. El aumento es más pronunciado en las principales ciudades de arte y los destinos turísticos más atractivos durante el periodo navideño: Roma (+33,8%), Nápoles (+98,1%), Milán (+75,9%), Florencia (+21,3%), así como en numerosas provincias del sur de Italia y las islas.

Este fenómeno marca una profunda reconfiguración de la oferta de alojamiento, también vinculada a la proliferación de plataformas digitales, con un cambio estructural en las preferencias de los viajeros, cada vez más orientadas a soluciones flexibles, especialmente para estancias cortas relacionadas con festividades y eventos.

Los restaurantes con servicio de mesa, un elemento clave de las cenas navideñas, muestran una tendencia más estable: a nivel nacional, crecieron un 2,3% en comparación con 2021, alcanzando los 159.494 establecimientos.

El panorama regional es heterogéneo: se observan aumentos significativos en Sicilia (+10,5%), Cerdeña (+8,3%) y Calabria (+6,0%), mientras que algunas regiones del centro y norte de Italia registran ligeros descensos.

Las grandes provincias metropolitanas se mantienen en los primeros puestos: Roma (13.927 empresas), Milán (8.954), Nápoles (7.574) y Turín (6.127). Junto a ellas, se observan signos de dinamismo en numerosas provincias del sur y de las islas, como Palermo, Cagliari, Trapani y Siracusa, que han registrado aumentos significativos.

El sector confirma así su papel como centro económico y social, capaz de satisfacer la demanda relacionada con los momentos festivos típicos de la Navidad. (ANSA).