Turismo: Matera, el lugar ideal para fin de año

Gracias a iniciativas públicas y privadas, la ciudad —que será la Capital Mediterránea de la Cultura y el Diálogo 2026— ofrece una amplia gama de actividades, desde la cultura tradicional hasta la contemporánea.

Este compromiso se refleja en las cifras: el alojamiento registra excelentes cifras y el centro histórico sigue repleto de visitantes de toda Italia y del extranjero. Este resultado reconoce la planificación, la hospitalidad y la capacidad de valorizar el patrimonio tangible e intangible de la zona, consolidando a Matera como un destino líder para el turismo navideño en el sur de Italia.

"Cuando la administración municipal planifica y comunica con tiempo las acciones implementadas, como el encendido del alumbrado navideño y el calendario de eventos navideños, la ciudad solo puede volverse aún más atractiva. Este es el camino hacia un 2026 mejor que el año que está a punto de terminar", subraya Leo Montemurro, presidente de CNA Matera.

"Como cada año, el 31 de diciembre, Matera alcanza su máximo auge turístico", añade Michele Martulli, representante de la unión provincial de operadores turísticos Confcommercio - Imprese per l'Italia de la provincia de Matera y vicepresidente de Fiavet Basilicata-Campania.

"Estamos viendo la llegada de familias, pero también de muchos jóvenes que vienen a la ciudad de los Sassi. Estamos muy cerca de tener todas las plazas disponibles, gracias también a la afluencia de turistas extranjeros a través del cercano aeropuerto de Bari. La ciudad es atractiva, todos los operadores están preparados y hay una gran confianza también para el próximo año", acotó.

"La ciudad está en plena efervescencia: hay muchísimas reservas y casi podemos decir que se han agotado", explica Guido Galante, presidente de la asociación B&B Matera.

"Desde el belén viviente hasta la Nochevieja en la plaza (Coez también estará en el escenario), además de numerosos eventos públicos y privados, los turistas estarán allí durante toda la primera semana de enero. Sin embargo, las estancias aún son cortas, de dos días como máximo, y tenemos que trabajar para aumentar la estancia media", sentenció.

Matera es un municipio y ciudad italiana, capital de la provincia homónima, y primera ciudad de la región de Basilicata, en el sur del país (a la que a veces se nombra como Lucania). La habitan unos 60.383 habitantes.

La ciudad se encuentra en ángulo oblicuo respecto a un cañón, que ha sido erosionado a lo largo de los años por una pequeña corriente, el Gravina. Cuenta con un casco antiguo muy particular, en el que las casas estaban excavadas en la roca caliza. Los Sassi y el conjunto de las iglesias rupestres de Matera fueron declarados por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1993.

Aparte de una economía que tradicionalmente se ha basado en la agricultura, a finales de los años 1990, el principal recurso económico de Matera, y de las ciudades que la rodean, es la producción de tapicería. (ANSA).