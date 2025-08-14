Turismo: México, primer semestre con cifras récord

De esta forma, el país continúa perfilándose como uno de los destinos más importantes del mundo, según el informe del organismo oficial, el cual dio a conocer que en la primera mitad de 2025 dejó una derrama económica en el sector de US$17.120 millones.

Entre enero y junio, se contabilizaron 1,6 millones más de viajeros extranjeros que arribaron al país en comparación con el mismo período de 2024, lo cual "refleja la fortaleza de México como destino turístico en un contexto global competitivo".

Los turistas de internación (quienes pernoctan al menos una noche dentro del país) representaron 13,9 millones de los visitantes totales, es decir, 6 de cada 10, una cifra que, sin embargo, representó un ligero declive con relación al año anterior.

No obstante, el gasto de los turistas de internación creció 4,13%, para alcanzar US$16.081 millones, de los cuales US$15.448 millones provinieron de "quienes ingresaron en avión, lo que evidencia que este segmento sigue siendo el más relevante en términos de derrama económica".

Solamente en junio, México recibió 8 millones de visitantes internacionales, que representaron un 11,5% más que en el mismo mes de 2024, señaló el Indec. (ANSA).