Turismo: Miami, millonaria inversión en aeropuerto

El proyecto, impulsado por American Airlines —principal operador del aeropuerto—, prevé una inversión cercana a los 1.000 millones de dólares destinada a ampliar el Concourse D, terminal desde donde la compañía concentra la mayor parte de sus operaciones internacionales.

La obra contempla la construcción de 17 nuevas puertas de embarque, diseñadas para operar aeronaves de fuselaje ancho utilizadas en rutas de largo alcance hacia América Latina, Europa y otros mercados intercontinentales, además de mejoras en áreas operativas, sistemas de equipaje y espacios de circulación de pasajeros.

La expansión forma parte de un programa integral de modernización aeroportuaria valuado en aproximadamente 9.000 millones de dólares, uno de los mayores planes de infraestructura aeroportuaria actualmente en desarrollo en Estados Unidos.

El Aeropuerto Internacional de Miami figura entre los principales puntos de entrada al país para viajeros internacionales y constituye el mayor hub estadounidense hacia América Latina y el Caribe, región que representa una porción significativa del tráfico aéreo del sur de Florida.

American Airlines concentra más del 60% de las operaciones del aeropuerto y mantiene desde Miami su principal plataforma de conexiones internacionales, con cientos de vuelos diarios que enlazan ciudades estadounidenses con destinos del hemisferio sur y Europa.

Autoridades aeroportuarias señalaron que la ampliación permitirá reducir el uso de posiciones remotas de embarque, optimizar los tiempos operativos y mejorar la capacidad de procesamiento de pasajeros internacionales mediante accesos más directos a controles migratorios y aduaneros.

El crecimiento del MIA responde además al fuerte incremento de la demanda aérea registrado tras la recuperación del turismo internacional y al avance de Miami como centro financiero, tecnológico y logístico regional.

En los últimos años, el área metropolitana ha experimentado una expansión acelerada vinculada al traslado de empresas, inversiones y actividades corporativas hacia el sur de Florida, fenómeno que incrementó la necesidad de conexiones aéreas globales de alta frecuencia.

Especialistas del sector aerocomercial destacan que la competencia entre grandes aeropuertos estadounidenses se ha intensificado en la etapa posterior a la pandemia, con ciudades como Miami, Dallas, Atlanta o Nueva York apostando a ampliar infraestructura para captar nuevas rutas internacionales y tráfico de conexión.

En este contexto, la ampliación del aeropuerto busca reforzar la posición estratégica de Miami como puerta de entrada entre América del Norte, América Latina y Europa, en un escenario marcado por la reconfiguración de los flujos globales de viaje y comercio.

Las obras tienen inicio previsto hacia 2027 y se extenderían durante varios años, acompañando las proyecciones de crecimiento del tráfico aéreo internacional hacia el final de la década.

Analistas consideran que la inversión refleja una tendencia estructural dentro de la industria aérea, donde los grandes hubs internacionales concentran cada vez mayor volumen de operaciones frente a aeropuertos secundarios, consolidando modelos de conectividad basados en nodos regionales de alta capacidad.

El desarrollo del MIA se suma así a una serie de proyectos de infraestructura en el sur de Florida destinados a sostener el crecimiento económico del área, donde el turismo, el comercio internacional y la aviación continúan funcionando como motores centrales de expansión. (ANSA)