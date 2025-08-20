Turismo: Milán ya no se vacía en agosto, alta ocupación

Así lo demuestra la ocupación hotelera, que superó el 85% durante el fin de semana del 14 al 17 de agosto, en el tradicional "ferragosto".

El precio de las habitaciones también ha aumentado. Sin embargo, la demanda se ha sentido en toda Lombardía, con tasas aún más altas en destinos turísticos como lagos y montañas, con picos que superaron el 95% a mediados de agosto.

Según la concejala de Turismo, Barbara Mazzali, "estas cifras confirman la fortaleza de Lombardía como destino, capaz de competir con los principales centros turísticos de Italia gracias a la variedad de su oferta: lagos, montañas, ciudades de arte e incluso Milán, que incluso a mediados de agosto sigue atrayendo a visitantes de todo el mundo".

Entre los destinos más populares se encuentran la zona alta del lago de Como, Lecco y Valtellina, junto con Bormio, Livigno y Aprica, pero también la zona baja y central del lago de Como, con una media del 87%, y la zona del lago de Brescia, con tasas de entre el 85% y el 90%.

La ocupación superó el 85% en Milán, que registró los mayores incrementos de precio medio durante el fin de semana.

"A finales de julio experimentamos un descenso debido a las cancelaciones de turistas estadounidenses y asiáticos, pero luego", explicó Mazzali, "nos recuperamos por completo gracias a las nuevas reservas, especialmente del norte de Europa, Países Bajos, Reino Unido, Polonia y países escandinavos".

Y las tarifas experimentaron un aumento de entre un 10% y un 20% con respecto al mes anterior.

El perfil de los turistas, explicó la concejala, muestra que se trata principalmente de parejas (45% frente a un 30% de familias), con un número menos significativo de grupos organizados y viajeros individuales.

Lo positivo es que se trata de un turismo desestacionalizado, lo que significa que no se concentra en una única época del año. Mientras que Italia aún mantiene un índice de estacionalidad de 0,56, Lombardía se sitúa en 0,29.

"Nuestras llegadas de turistas no dependen del buen tiempo ni de las vacaciones, sino que se distribuyen a lo largo del año, con beneficios tangibles para las comunidades, los operadores y las regiones", señaló, afirmando que "este resultado no es casualidad, sino fruto de una visión que comenzó hace dos años, cuando decidimos contar la historia de Lombardía no solo a través de sus iconos más famosos, sino a través de cada rincón, cada pueblo, cada historia auténtica".

"Nuestro objetivo es normalizar el flujo, mantener la alta competitividad internacional de Lombardía y centrarnos cada vez más en la calidad: desde la hospitalidad hasta la promoción de mercados específicos", y "las cifras de este año", concluyó, "nos indican que vamos por buen camino". (ANSA).