Turismo: No a monasterio convertido en hotel en Sorrento

Santa Maria delle Grazie es uno de los monasterios históricos de Sorrento, construido en el siglo XVII y hogar de monjas de clausura de la orden dominica durante siglos. Ahora, con la última monja fallecida, muchos en la ciudad están preocupados por su posible uso futuro. Se ha lanzado una petición titulada "¡Defendamos el Monasterio de las Grazie en Sorrento!", que ya ha reunido más de 800 firmas en tan solo unos días.

El complejo es un enorme edificio, un cuadrilátero delimitado por las calles "S. Francesco", "B. Donnorso", "S.

Maria delle Grazie" y "Piazza S. Antonino": cuenta con tres claustros y una zona verde. Declarado bien cultural de interés público por el Estado italiano, está sujeto a revisión por parte del Ministerio de Cultura respecto a la compatibilidad de sus posibles usos.

¿La preocupación de los firmantes de la petición? Que se transforme en un hotel o una casa de vacaciones.

El Monasterio de Santa Maria delle Grazie ha sido el corazón de Sorrento durante más de cuatro siglos: un lugar de fe, cultura y solidaridad, creado para acoger y apoyar a la comunidad, tal como lo había previsto su fundadora, Berardina Donnorso. Secuestrada por los turcos, regresó a su Sorrento y cumplió su promesa: donar el terreno y construir allí un monasterio, con la obligación de atender a las jóvenes más pobres de Sorrento y dedicarlo al culto católico.

Los firmantes de la petición piden que el monasterio siga siendo lo que siempre ha sido: un lugar de oración y silencio, pero también un espacio para actividades sociales y culturales y un bien común para todos los ciudadanos, respetando la voluntad de su fundadora, Berardina Donnorso.

"En particular", afirma la petición, "pedimos que se excluyan formalmente las actividades de hospitalidad de tipo turístico. Demasiados monasterios e instituciones religiosas ya se han transformado, de forma más o menos explícita, en alquileres vacacionales".

"Esta opción debe excluirse formalmente de las permitidas", solicita explícitamente la petición.

Tras el fallecimiento de la última monja, y a la espera de una investigación más exhaustiva, la gestión de todo el complejo ha sido transferida al Ente Conservatorio. (ANSA).