Turismo: NYT: Génova, Cervinia-Breuil y Asís entre los destinos 2026

El recorrido —un destino por cada semana del año— incluye este año también una reserva de tigres en la India y un festival en agosto para el eclipse total de sol en Islandia.

Algunas metas fueron elegidas por aniversarios, como la mítica Ruta 66, que este año cumple cien años, y la región de East Sussex, en Inglaterra, escenario de las aventuras de Winnie-the-Pooh, que también alcanzan el primer siglo. Para los amantes de la lírica, el Times sugiere Bayreuth, sede de un festival que este verano celebrará 150 años con nada menos que siete títulos de óperas de Wagner.

Breuil-Cervinia, en la vertiente italiana del Cervino, había vivido hasta ahora a la sombra de la cercana Zermatt, en Suiza.

Sin embargo, este equilibrio está cambiando. Tras la inauguración en 2023 del Matterhorn Alpine Crossing, el teleférico más alto de Europa, del lado italiano se multiplicaron las intervenciones: antiguos remontes fueron reemplazados por telesillas de alta velocidad y un proyecto de modernización de US$235 millones está mejorando el acceso a Plateau Rosa, el glaciar esquiable de alta montaña abierto todo el año que conecta ambos dominios.

El histórico pero antaño anónimo Valtur Cervinia Cristallo renació como un resort de cinco estrellas, mientras que el restaurante Wood, recientemente distinguido con una estrella Michelin, atrae a los esquiadores con una cocina que fusiona influencias nórdicas y piamontesas.

Génova tomó el relevo de Milán (en el top 52 para 2025).

Durante mucho tiempo eclipsada por la capital lombarda y por las Cinque Terre, la otrora poderosísima república marinera está volviendo a estar bajo los reflectores también gracias al proyecto Waterfront di Levante, diseñado por Renzo Piano, ya cercano a su finalización, que está reconectando a "La Superba" con su ilustre pasado marítimo.

En el centro histórico, los suntuosos Palazzi dei Rolli están reabriendo salas que permanecieron durante largo tiempo cerradas al público, mientras que en marzo el Palazzo Ducale albergará una gran muestra dedicada al maestro flamenco Anthony van Dyck, quien en el siglo XVII retrató a la aristocracia genovesa.

A todo esto se suma una nueva generación de chefs que está repensando el pescado, las trofie al pesto y la focaccia: "La escena gastronómica de Génova aparece tan fresca como su nuevo frente marítimo", escribe el Times.

Finalmente, Asís. En el 800º aniversario de la muerte del Pobrecillo, la ciudad —sitio Unesco desde el año 2000— albergará un año entero de iniciativas: el momento culminante será del 22 de febrero al 22 de marzo, cuando los restos de San Francisco serán expuestos al público por primera vez. Del 6 al 9 de mayo volverá en cambio el Calendimaggio, la fiesta histórica que recrea las rivalidades medievales entre los dos barrios de Asís, a través de música, teatro, desfiles y otras manifestaciones.

