Turismo: Roma cobraría ingreso a la Fontana di Trevi

Según el periódico Corriere della Sera, la tarifa entrará en vigor el 7 de enero, pero fuentes del gobierno municipal informaron a ANSA que la posibilidad aún se está analizando y que aún no se ha tomado una decisión.

En 2024, la Comuna ya limitó el número de visitantes al monumento a 400 personas por vez, y el cobro de una entrada sería un paso adelante en el plan de la capital para frenar los efectos nocivos del turismo de masas.

La Fontana di Trevi recibió 5,3 millones de visitantes solo en el primer semestre de 2025, y la tarifa se cobraría únicamente a los turistas, con exenciones para los residentes de Roma. El dinero recaudado se destinaría a mejorar la oferta turística en la capital.

Otras ciudades italianas también han adoptado medidas para frenar los efectos nocivos del turismo de masas en los últimos años.

En 2024, Venecia comenzó a probar un sistema de reserva de pago para acceder a su centro histórico, medida que se repitió en 2025 y que se implementará de nuevo en 2026.

Florencia, por su parte, ha prohibido la construcción de nuevas propiedades para alquileres vacacionales en la zona central del municipio, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. (ANSA).