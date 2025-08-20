Turismo: Sicilia quiere acceso libre a sus playas

La guerra de la región contra los concesionarios ganó espacio en las últimas semanas, con el retiro de las vallas en una de las más populares playas de Palermo, Mondello, y que ahora deberá extenderse a toda la isla.

El ultimátum a los propietarios de balnearios proviene de la Región, que también ha fijado un plazo: cualquier obstáculo que restrinja el acceso al mar debe eliminarse en un plazo de diez días; de lo contrario, sus concesiones serán revocadas, según el presidente regional, Renato Schifani.

Schifani y la concejala de Tierra y Mar, Giusi Savarino, firmaron una circular hace una semana instando a la empresa Italo Belga, gestora del balneario Mondello, a retirar los torniquetes.

Todo comenzó a principios de agosto, cuando el diputado regional Ismaele La Vardera y el presidente de Pi— Europa, Matteo Hallissey, armados con cámaras de video, irrumpieron en el pueblo costero de Palermo, reavivando, ante los bañistas, el viejo problema del acceso al mar para quienes no desean utilizar los servicios de pago de Italo Belga, concesionaria de la playa desde 1909.

La empresa respondió alegando que las puertas de acceso eran claramente visibles y estaban abiertas, y pocos días después incluso retiró los molinetes, que según la Región nunca habían sido autorizados.

El tema de las autorizaciones es complejo: según la Asociación de Clubes de Playa Sicilianos, "la obligación de los concesionarios es permitir el acceso libre y sin restricciones al litoral. Las vallas y los molinetes, si no afectan a este derecho, no están prohibidos por ninguna ley".

La acción de la Región sigue la adoptada hace una semana por la misma administración tras la inspección de Mondello por parte de la Guardia di Finanza y la Guardia Costera.

La concejala Savarino afirma que "debemos definir claramente qué está permitido y qué no. Solo se permiten cuerdas y dispositivos móviles y de fácil desplazamiento. Estaremos al tanto".

La iniciativa del gobierno regional ha sido aplaudida por los diputados La Vardera y Hallissey: ambos la califican de "punto de inflexión histórico", y el diputado siciliano destaca que "después de más de 100 años, se está dando un pequeño paso hacia una gestión más responsable".

Italo Belga expresa cierto descontento, relacionado con la falta de diálogo con la Región, que supuestamente nunca convocó a la empresa, y la preocupación de que la falta de límites pueda causar problemas de orden público.

En los días posteriores a los controles policiales, la empresa destacó que hay ocho concesionarios en Mondello, entre ellos clubes deportivos, la Guardia Civil, los Bomberos y el Ejército, a los que se les han asignado partes de la playa.

