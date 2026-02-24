Turismo: Siete ciudades italianas entre las 20 metas europeas más deseadas

Esta encuesta anual, realizada por más de 1,3 millones de viajeros de 154 países, presenta una selección inicial de más de 500 destinos europeos, evaluados en función de su popularidad, la calidad de la oferta turística, el crecimiento del interés online y la prioridad en la sostenibilidad.

El ranking incluye una amplia variedad de destinos, desde ciudades con arte hasta balnearios, desde pueblos hasta bodegas, perfectos para un viaje y descubrir lugares nuevos o poco conocidos.

Tras un año de ausencia del top 20, Italia regresa a la cima con siete destinos: Verona, la romántica y sofisticada ciudad que albergó la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno, ocupa el cuarto lugar y es la primera ciudad italiana del ranking, seguida de Burano, un colorido pueblo cerca de Venecia, perfecto para paseos tranquilos y románticos, que ocupa el octavo puesto.

Cefalú, en la costa norte de Sicilia, ocupa el decimoquinto puesto, mientras que Bosa, una joya de colores pastel en la costa oeste de Cerdeña, ocupa el decimoséptimo puesto.

Le siguen Ravello, una joya con vistas al mar en la Costa Amalfitana (18), la encantadora isla de Procida (19) y Taormina (20), con su antiguo teatro y sus tradiciones sicilianas.

El ranking anual, basado en los votos de los viajeros, está diseñado para indicar los destinos europeos más deseados del año, pero también para captar nuevas tendencias con destinos sostenibles y menos concurridos.

De hecho, el ranking destaca, además del interés en Italia, el crecimiento de los destinos históricos (desde Madrid hasta París y Lisboa) y las experiencias sostenibles centradas en la naturaleza y el turismo al aire libre, con destinos más ecológicos como la Estiria eslovena o la isla de Madeira.

Otra tendencia destacada por los viajeros con sus votos es un declive gradual del modelo turístico de "golpe y fuga" en favor de viajes más inmersivos, más largos y cuidadosamente planificados.

Madrid, elegida el mejor destino de Europa por más de 127.000 viajeros, ocupa el primer puesto. La capital española se ganó el título de Mejor Destino Europeo 2026 gracias a su dinamismo cultural, museos de renombre mundial, una vibrante oferta gastronómica y una excelente calidad de vida urbana. Es un destino que combina tradición, creatividad y el estilo de vida que más aprecian los viajeros.

El segundo puesto lo ocupa Nicosia, la capital chipriota, distinguida por su historia milenaria, su crisol de culturas y su gastronomía; es perfecta para quienes buscan historia y un ambiente mediterráneo, fuera de lo común.

En tercer lugar del ranking se encuentra la región eslovena de Štajerska (Estiria), conocida por sus viñedos y castillos históricos, un lugar ideal para quienes buscan experiencias auténticas que combinen naturaleza, gastronomía y vino.

París ocupa el quinto puesto: la capital francesa siempre seduce con sus monumentos emblemáticos, su elegancia atemporal y su oferta cultural única.

En sexto lugar se encuentra Câmara de Lobos, en la isla portuguesa de Madeira, con sus playas y su ritmo tranquilo, mientras que en séptimo lugar se encuentra Alaçatı, en Turquía, adorada por windsurfistas de todo el mundo por su bahía siempre ventosa.

Portugal continúa con Lisboa, en noveno lugar: la capital es una ciudad apreciada por su ambiente urbano, que combina tradición y modernidad.

El ranking continúa con Almería, en Andalucía, un destino ideal para quienes buscan un sur de España inusual, con su luz, costa y extensiones desérticas.

En undécimo lugar se encuentra Stavanger, en Noruega, para quienes aman los fiordos y los paisajes salvajes del norte de Europa.

A la ubicación noruega le sigue la Costa Vicentina de Portugal, una zona que ofrece un océano salvaje y una naturaleza virgen por descubrir.

Grecia ocupa los puestos 13 y 16, respectivamente, con Ano Koufonissi, una pequeña isla de ritmo tranquilo, y Avlemonas, en la isla de Citera, para quienes buscan una Grecia más tranquila, lejos de los destinos clásicos habituales.

En el puesto 14 se encuentra Begur, también en España, el destino perfecto para quienes buscan una experiencia en la Costa Brava entre calas, paseos y tardes tranquilas. (ANSA)