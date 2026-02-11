Turismo: Toscana, la mejor reputación turística de Italia

Así lo revela la clasificación general del Regional Tourism Reputation Index, elaborado por Demoskopika, y publicado en exclusiva por ANSA, que alcanza su novena edición consecutiva

El índice se construye a partir de distintas áreas de análisis: visibilidad e interés de los portales turísticos institucionales regionales, atractivo en redes sociales entre los stakeholders, nivel de búsqueda y popularidad del destino, así como la calidad y valoración de la oferta gastronómica, hotelera y cultural

"La reputación turística —señalan los investigadores del instituto— confirma ser una palanca estratégica para integrar la calidad de la oferta, la visibilidad online y la popularidad en la web"

Los datos que sustentan la medición reflejan la magnitud del ecosistema turístico italiano: más de 302.000 páginas indexadas, cerca de 8,7 millones de "me gusta" y seguidores en redes sociales, y casi 720.000 estructuras y atractivos analizados

Fueron analizados 220.000 restaurantes, 366.000 establecimientos de alojamiento y más de 132.000 atracciones culturales

En el caso de la Toscana, pesa de manera decisiva su liderazgo en popularidad online frente a otras regiones competidoras, además del cuarto lugar en la calificación de la oferta hotelera, gastronómica y cultural, con casi 50.000 establecimientos y atractivos valorados positivamente por el público visitante

Trentino-Alto Adige, aunque confirma el segundo puesto en el medallero general del índice (112,2 puntos), no logra recuperar el primer lugar por un margen reducido, quedando a muy corta distancia de la región líder

El destino del norte italiano se mantiene entre los más competitivos a nivel nacional, especialmente por su reputación en redes sociales y la valoración de su oferta de alojamiento

Sicilia, por su parte, reafirma el tercer puesto con 109,7 puntos. Su desempeño —que le asegura presencia en el podio por segundo año consecutivo— se explica por resultados integrados en distintos frentes: visibilidad turística online con casi 40.000 páginas indexadas, buen uso de los canales sociales oficiales y una significativa confianza de los consumidores en su oferta gastronómica, hotelera y cultural. (ANSA)