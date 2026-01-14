Turismo: un hotel en la Luna toma reservas por un millón de dólares

"Asegura tu lugar en la historia", se llama la campaña lanzada por la Galactic Resource Utilization Space (GRU), lanzada por Skyler Chan, un ingeniero de 21 años graduado en Berkeley, que aclara que el precio final de la estancia en el hotel aún está decidido, aunque ya sabe que superará los 10 millones de dólares.

En su página web, GRU incluye un sistema de reservas y da detalles de la arquitectura que tendrá el hotel lunar.

Utilizará "un sistema patentado de módulos habitables y un proceso automatizado para transformar el suelo lunar en estructuras duraderas" para cumplir con su ambicioso calendario, sostiene en un comunicado.

La construcción está prevista para 2029, a la espera de la aprobación regulatoria.

Chan desarrolló el proyecto como parte de la aceleradora de startups Y-Combinator. Afirma que ya ha recaudado financiación de inversores de SpaceX, la compañía espacial de Elon Musk, y de Anduril, una empresa que desarrolla sistemas de defensa autónomos.

A los potenciales turistas espaciales seleccionados se les pedirá "un depósito de 250.000 dólares o un millón de dólares, según la opción elegida", indica el sitio web.

"Puede solicitar el reembolso completo de su depósito en cualquier momento después de los primeros 30 días. El depósito se aplicará al precio final de su reserva una vez que el hotel esté listo para recibir a los huéspedes.

El precio final, aún no determinado, probablemente superará los 10 millones de dólares". También hay una cuota de inscripción no reembolsable de 1000 dólares. (ANSA).