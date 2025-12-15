Turismo: Una Nueva York botánica en miniatura en el Bronx

Es el horizonte "vegetal" el que conforma el telón de fondo del Espectáculo Navideño de Trenes en el Jardín Botánico del Bronx, un evento tradicional que se celebra durante la temporada navideña desde hace 34 años y que este año encantará a los visitantes hasta el 11 de enero de 2026, con el sonido del antiguo "chu-chu" de casi 200 trenes en miniatura que recorren un recorrido de aproximadamente un kilómetro.

El Espectáculo Navideño de Trenes es una evocadora postal navideña que recrea paisajes de cuento de hadas o de película a través de los edificios más emblemáticos de la Gran Manzana.

Los materiales de construcción provienen de tierra forestal; las paredes del Empire State Building, por ejemplo, están hechas de castaños de Indias, la parte superior del Chrysler Building está hecha de hojas de palma, e incluso hay réplicas de estructuras que ya no existen, como el primer Yankee Stadium y la antigua Penn Station. También están la Estatua de la Libertad, el One World Trade Center, el Ayuntamiento, sede de la Ciudad de Nueva York, y la Grand Central Station.

Este año, el Holiday Train Show se ha enriquecido con dos nuevas miniaturas: el nuevo Teatro Delacorte, que ha acogido durante años "Shakespeare en el Parque", una serie de representaciones teatrales gratuitas producidas por el Public Theater cada verano.

Además del Teatro Delacorte, hay una sección de Central Park con el Arco Gótico, el Castillo Belvedere, el Pabellón de Música y los ángeles de la Fuente Bethesda. Todas las maquetas se realizaron con corteza de diversos árboles.

La otra nueva incorporación es el edificio del Museo Whitney, un icono arquitectónico diseñado por Renzo Piano.

Además del espectáculo de trenes, Nueva York ya se siente en el espíritu navideño gracias al árbol de Navidad que llegó al Rockefeller Center y se encenderá el 3 de diciembre.

El "Espectáculo Navideño" con las Rockettes lleva varios días en el Radio City Hall. Entre otras cosas, las Rockettes celebran su centenario este año, y ya ha comenzado la cuenta regresiva para el Desfile de Macy's, que tendrá lugar el Día de Acción de Gracias (27 de noviembre).

Se están instalando mercados navideños en varias partes de la ciudad, y se puede patinar sobre hielo tanto en el Rockefeller Center como en Bryant Park. Las decoraciones navideñas de las casas en Dyker Heights, Brooklyn, se encenderán del 28 de noviembre al 30 de diciembre.

El barrio está decorado de forma casi surrealista y recibe la visita anual de cientos de miles de turistas, encantados con las elaboradas decoraciones, que pueden costar miles de dólares.

